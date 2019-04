Cosa accade in un minuto su Internet? Vi siete mai chiesti cosa si verifica nel mondo del web nell'arco di 60 secondi? Il traffico dati è incessante: da New York a Sydney passando per Roma, quante mail, messaggi o app vengono inoltrate o scaricate? A tutto questo risponde, come ormai da alcuni anni, uno studio di Visual Capitalist.

La ricerca aggrega l’attività online di miliardi di persone a livello globale e ci aiuta a capire cosa accade ogni 60 secondi su Internet.

Un minuto, milioni di azioni sul web

Milioni di video guardati, di messaggi inviati ed email lette: cifre impressionanti, soprattutto se considerate in un così breve lasso di tempo.Dal, passando per gli swipe su Tinder: i dati raccolti sono impressionati e inequivocabili. Con circa 4 miliardi di persone connesse alla rete, un singolo minuto su internet contiene(in aumento rispetto al 2018),Quello stesso minuto di internet contiene anche. Il fenomeno da considerare maggiormente sembrano essere gli smart speaker (per intendersi i vari Alexa di Amazon o Google Home): l'anno scorso ogni minuto sono stati venduti nel mondo 67 dispositivi vocali, nel 2019 nello stesso lasso di tempo ne vengono spediti 180, quasi tre volte tanto.

Cosa è accaduto rispetto al 2018

E se i dati fossero mensili o annuali?

Cosa succede, invece, rispetto al 2018? Il dato più evidente è la crescita di Instagram e il calo vistoso di Twitter (da 481mila tweet a 87.500). Gli accessi su Facebook e le ricerche su Google sono rimaste più o meno le stesse in 12 mesi, conSale Netflix che ha quasi triplicato la quantità di persone che guardano i suoi contenuti.Se i dati fossero mensili saremmo di fronte a numeri astronomici. Ad esempio,. Il numero più assurdo sarebbe raggiunto con le email: più di 8 trilioni di email inviate che diventano addirittura 100 su base annuale. Per leggere questo articolo ci vogliono circa 45-60 secondi: vi farà piacere pensare che in questo arco di tempo sono state scaricate 390 milioni di app e inviate 4,8 milioni di Gif.