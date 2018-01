Instagram: qualcuno fa screenshot delle tue foto? Il social te lo dice

Quanti di voi hanno fatto o fanno tutt’oggi gli screenshot delle Instagram stories, magari del/della ragazzo/a che vi piace? Bene, presto non lo potrete più fare!

Instagram, il social che sta sostituendo nei cuori dei ragazzi il nostro vecchio amico Facebook, sta lavorando su alcune funzioni “anti-spioni” che non vi permetteranno di poter più fare screenshot, ma come si usa dire: “la speranza è l’ultima a morire”, perché per nostra fortuna queste nuove features sono ancora in fase di prova e non è ancora stata fissata la data di uscita. Ecco quali sono secondo le prime indiscrezioni sul web.

Instagram ti dirà quanti visitano il tuo profilo

Instagram ti avvisa dello screenshot

Storie con Gif

"Profile Visit": questa nuova funzione ci permetterà di vedere quante persone hanno visitato il nostro profilo nell’ultima settimana. Immagino che in questo momento sarete gasatissimi al solo pensiero di scoprire chi ha visitato il vostro profilo e quante volte l’ha fatto, magari quando starete al bagno e non saprete come trascorrere il tempo. Scusatemi se interrompo le vostre fantasie su questa nuova features, ma coloro che visiteranno il vostro profilo Instagram sarannoQuindi scoprirete non chi ha visitato, ma quanti. Voi vi starete chiedendo “a che serve questa funzione?”, potreste fare a gara con i vostri amici per chi possiede il profilo più visitato, così inoltre diventerà anche un motivo di litigio.tornando ai nostri amici screenshot (i migliori amici degli spioni), come ho già preannunciato prima non sarà più possibile farli, poiché il proprietario della “storia” potrà “beccarvi” alla grande e chiedervi “perché l’hai fatto?”. Ma tranquilli, per fortuna i programmatori di Instagram hanno un cuore e hanno pensato a voi poveri "stalker". Infatti quando uscirà questo incredibile aggiornamento,appena entrerete nell’app e inoltre prima di fare uno screenshotVorrei aggiungere un’altra cosa: non potrete più fare i furbi utilizzando la funzione “registrazione schermo” come si poteva fare con Snapchat, perché Instagram ha pensato pure a questo.a una cosa positiva Instagram ha pensato, infatti tra poco sarà possibileLeonardo Natali