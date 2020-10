Proroga emergenza Coronavirus, in arrivo nuovo DPCM

Mascherine anche all’aperto? Ecco cosa ne pensa Conte

L’invito di Conte a scaricare Immuni

Proroga dello stato di emergenza da Covid

Sembrerebbe che con l’avvento della stagione fredde, la minaccia dell’influenza e del raffreddore e, undall’arrivare, insieme alla proroga dello stato di emergenza da Coronavirus e un aggiornamento. Queste sono le indiscrezioni che girano nelle ultime ore sulle nuove strade che il Governo potrebbe intraprendere nei prossimi giorni.Scopriamone di più.Il Presidente del Consiglio Conte ha parlato pochi minuti in conferenza stampa da Bruxelles proprio su punti cardineiniziando il suo intervento sulla: “È stata appena adottata da qualche Regione la decisione di obbligare a indossare mascherine all'aperto: hanno valutato critica la situazione. Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts. Torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo se estendere l'obbligo a tutta Italia. - e precisa - Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione". Quindiche in tutta Italia torniall'aperto anche di giorno.Inoltre, sempre durante la stessa conferenza stampa, come riportato da Ansa , il Presidente Conte avrebbe anche, annunciando che: "È partita una campagna, a cui hanno aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app Immuni. Pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma. I dati restano anonimi, la geolocalizzazione è disattivata."Infine, il Presidente Conte si è espresso anche sulle perplessità sollevate da molti riguardo, che vedrebbero l’esecutivo chiedere già la prossima settimana in parlamento di poter: “Siamo in stato di emergenza - prosegue quindi Conte - ma non significa che stiamo vivendo un lockdown o che qualcuno sta abusando dei pieni poteri. Semplicemente lo stato di emergenza ci consente di tenere una serie di poteri e facoltà necessari, tenere in piedi la macchina della protezione civile, del commissario straordinario Arcuri, dei soggetti attuatori, la struttura temporanea per i malati, reclutare la task force di personale medico. - e conclude - Questo è il senso della richiesta di una proroga di uno stato di emergenza”. Quindi è ormai certo che verrà chiestodi altri 3/4 mesi.