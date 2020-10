DPCM ottobre 2020: mascherine all'aperto, ma niente coprifuoco

Nuovo DPCM in arrivo: le nuove misure da adottare

Mascherine all’aperto

Divieto di assembramenti

Riduzione dei partecipanti alle feste

Multe fino a 3mila euro

L’in Italia e nel mondo non è certamente finita. A testimoniarlo le curve epidemiologiche che indicano i nuovi contagi e i morti, in aumento rispetto a quelli registrati durante i mesi estivi. Per questo alsi sta lavorando a nuove misure anti contagio per evitare la nascita di nuovi focolai e mantenere lasotto controllo.Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo DPCM.Questa mattina il ministro della Salutepresenterà al Parlamento le nuove misure anti contagio da adottare, confermando quelle già in vigore e introducendone delle nuove. Come risaputo, loe molto probabilmente ci sarà l’introduzione dell’obbligo delle mascherine anche all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, contrariamente a quanto diffuso in questi giorni, il Governo ha già rassicurato che non ci sarà: per adesso non c’è l’intenzione di chiudere bar e ristoranti, né di anticiparne l’orario di chiusura. Ecco le possibilida adottare per fronteggiare l’emergenza ancora in corso.In sintonia con quanto già previsto dal alcuneche hanno anticipato le restrizioni del governo, da domani o da giovedì dovrebbe essere previsto l’“all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari)”, riprendendo così ordinanza firmato il 16 agosto dal ministro Speranza in cui allargava l’obbligo della mascherina. Gli italiani potranno non indossare la mascherina solo se da, ad esempio in auto senza passeggeri, in bici o in scooter. La mascherina dovrà essere utilizzata anche e soprattutto quandoDopo i casi di contagio dovuti alla movida di, il nuovo DPCM potrebbe contenere nuove misure anche per quanto riguarda il divieto di assembramenti. Saranno dunque vietati soprattutto fuori attività commerciali come ad esempio bar e pub e negli ambienti circostanti le scuole: ledai pubblici e dai privati per evitare i contagi infatti potrebbero essere vanificate se negli ambienti esterni non vengono rispettate le regole.Come recita il provvedimento dell’ordinanza del 16 agosto, resterà valido il divieto di apertura per "discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico". Ci potrebbe anche essere l’introduzione del limite diper feste private come matrimoni o battesimi se si rispettano lee i partecipanti indossano sempre ilCome previsto nella circolare del prefetto, Capo di gabinetto della ministra dell’Interno, i soldati impegnati nell’operazione “Strade sicure” potrebbero scendere in strada per controllare il rispetto delle norme anti contagio. Chi non indosserà la mascherina potrà rischierà una