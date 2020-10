Dpcm 25 ottobre, i parrucchieri restano aperti?

Parrucchieri e centri estetici, per ora rimangono aperti

Visto il vertiginoso aumento dei contagi da Covid-19, l’ultimoha imposto misure di sicurezza più stringenti. E così il Premier si è visto costretto predisporreAlcune attività invece non hanno subito restrizioni, scopriamo quali!Guarda anche:L’ultimo DPCM non ha dunque annoverato i centri estetici e i parrucchieri tra le attività ritenute più esposte alla diffusione del contagio da Covid-19.purché rispettino tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo:. Anche se a livello nazionale non è stata disposta una chiusura generalizzata di questo tipo di esercizi commerciali,nelle aree più colpite del Paese qualora la situazione epidemiologica risultasse eccessivamente critica e fuori controllo Ecco quanto scritto nel testo del nuovo DPCM in merito alle disposizioni nazionali rivolte a centri estetici e a parrucchieri: “Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione cheautonome abbiano preventivamente accertatoe che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020”.