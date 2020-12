All’università distributori di assorbenti: costano venti centesimi

Distributori di assorbenti e non solo alla Statale di Milano

Fonte foto: Pagina Facebook Unisì Laè la prima università in Italia che ha aderito all’interessante iniziativa, nata proprio dallaiscritti all’ateneo, di installare, all’interno dei suoi locali,L’idea degli studenti ha impiegato quasi due anni per essere valutata e accettata, ma alla fine si è rivelata un successo a tal punto che potrebbe diventareanche per tutte le altre università.Guarda anche:La proposta iniziale dell’associazione studentesca di ateneosi prefiggeva di fornire gratuitamente gli assorbenti alle studentesse, ma, dopo un primo totale accoglimento, la Statale ha fatto un piccolo passo indietro, propendendo per una distribuzione ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato (). Il risultato ottenuto dagli studenti si configura dunque come un successo di tipo sociale poiché secondo il loro parere, “L'installazione dei distributori è un primo passo perche abbia come priorità anche”.Sono stati infatti installati bennei bagni delle principali sedi principali di Ateneo che si trovano in via Festa del Perdono, Città Studi, piazza Sant'Alessandro e via Conservatorio.Ma la cosa che rende ulteriormente interessante l’iniziativa è anche l’implementazione nei distributori di, disponibili per tutti gli studenti a