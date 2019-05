Jovanotti diventa materia di studio all’Università

Manca poco all’inizio del Jova Beach Party Estate 2019: un’ondata di ben 15 concerti-feste che si abbatterà sulle spiagge italiane a partire dal 6 luglio.

L’evento, che si preannuncia già di grande impatto con il pubblico, ha coinvolto anche 6 atenei di Milano, tre pubblici (Statale, Politecnico e Bicocca) e tre privati (Bocconi, Cattolica e IULM), che hanno reso il ‘fenomeno Jova’ una vera e propria materia di studio, ognuno soffermandosi e approfondendone un determinato aspetto.

Al workshop, che si terrà il 15 maggio presso l’Aula Magna della Statale di Milano e che sarà trasmesso anche in diretta Facebook, parteciperà anche Jovanotti stesso, il protagonista indiscusso dell’iniziativa, che interverrà durante la discussione dei vari docenti.

Una sfumatura diversa di Jovanotti per ogni ateneo milanese

Università Statale : ha analizzato la ‘ filosofia del divertimento ’ che sottende da sempre a tutto ciò che riguarda la carriera e la personalità dell’artista;

: ha analizzato la ‘ ’ che sottende da sempre a tutto ciò che riguarda la carriera e la personalità dell’artista; Politecnico : si è concentrato sulle problematiche urbanistiche che hanno necessariamente accompagnato la programmazione del tour estivo 2019;

: si è concentrato sulle che hanno necessariamente accompagnato la programmazione del tour estivo 2019; Bicocca : ha studiato il rapporto con il mare e con l’ambiente dato che i concerti si svolgeranno proprio sulle spiagge;

: ha studiato dato che i concerti si svolgeranno proprio sulle spiagge; Bocconi : ha considerato le tematiche green l’impatto sull’ambiente che un tour così particolare e atipico comporta;

: ha considerato che un tour così particolare e atipico comporta; Cattolica : ha analizzato il fenomeno dal punto di vista dello spettacolo considerandolo come una forma di comunicazione e di rito ;

: ha analizzato il fenomeno dal punto di vista dello considerandolo come ; IULM: ha realizzato una stima di tipo economico del brand Jovanotti.

Jova Beach Party 2019: la nuova app radio firmata Jovanotti

Non si può certo dire che le Università milanesi manchino di originalità e di iniziativa!Ecco come il fenomeno Jova è stato approfondito da varie angolazioni e, ognuno preso in esame da un determinato ateneo, ed elevato quindi aPer accompagnare questo imperdibile tour, che si configura non solo comeper il Jova Beach Party, ma anche comein cui saranno trasmessiappartenenti ai più diversi generi musicali: dalla musica africana ai Clash, l’old school dell’hip hop e l’elettronica chic, evergreen italiane e classici del rock.e nel palinsesto a sorpresa saranno previstiin cui è possibile ascoltarlo cantare, suonare, smontare e riassemblare liberamente i pezzi, ma anche chiacchierare: il tuttoInsomma, l’ideale della sua creazione digitale è ispirato all’assoluta “libertà da radio pirata anni Settanta, ma con lo spirito del nuovo Millennio”.

Un evento completamente nuovo e bizzarro: il Jova Beach Party 2019

Questo tour, come è facile intuire, sarà dunque molto diverso in ogni suo aspetto se confrontato a quelli a cui siamo da sempre abituati, edi mare scelte.In realtà anchedell’evento non è affatto canonica: se infatti sappiamo che ogni serata di un tour in media dura circa, questa volta inveceOvviamente Jovanotti non sarà l’unico artista ad esibirsi poiché sono previstisu cui si esibirannoe su cui interverranno anchecon le loro console, mentre per i bambini sono stati pensati appositi spazi dove poter giocare in tranquillità.Ma le bizzarrie non finiscono qui: fra uno spettacolo musicale e l’altro infatti, circondati da canti e balli,