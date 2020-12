Esami, lauree e lezioni: le novità del DPCM e come si stanno muovendo le università

Università: cosa succederà a gennaio 2021

Università: gli atenei vogliono aspettare marzo per riaprire

L’continua a mettere a dura prova gli, ma gradualmente si torna in aula. Il nuovodispone infatti che a frequentare le lezioni in presenza, oltre agli, potranno essere anchenelle zone gialle e arancioni.L’accesso oltre i varchi universitari, allo stesso tempo, è concesso anche a chi deve partecipare ad attività curricolari, come, ed. Ma cosa cambierà a partire da gennaio? Le informazioni sono scarse ma abbiamo provato, sulla base delle novità riportate sul nuovo Dpcm e delle decisioni di alcuni atenei, a tracciare i prossimidelle università italiane. Vediamoli insieme.Secondo le attuali disposizioni governative per evitare l’ulteriore diffusione del virus, "possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami e sedute di laurea". All’articolo 1, comma U, del nuovo Dpcm, quindi, è espresso che possono svolgersi in presenza anche attività non relative agli insegnamenti del primo anno, purché siano rivolte a classi con ridotto numero di studenti, oltre a. Tale disposizione però va rivista puntualmente da ogniin accordo con il Comitato Università Regionale, anche sulla base della curva epidemiologica. Per quanto riguarda il, ilha dichiarato nelle scorse settimane che il suo auspicio è quello di far ritornare le lezioni in presenza con il 50% di capienza durante ilCome riportato su, la maggior parte dei rettori preferisce rimandare i rientri più massicci al secondo. Tale linea non ha sorpreso il ministro Manfredi che ha infatti dichiarato: “Abbiamo voluto questo cambiamento per consentire agli atenei di organizzarsi per tempo in vista di fine dicembre, gennaio e febbraio che tradizionalmente sono i mesi degli esami”. Come accennato nel paragrafo precedente, sebbene il nuovo Dpcm permetta lo svolgimento degli esami in presenza, molti atenei stanno decidendo di garantire per il momento solo quelli a. È il caso di molte università lombarde, come lae la, e tutte le università della. Al momento in Lombardia, infatti, a riportare in presenza gli esami per gli studenti del primo anno sono solo lae il. A pensare di riaprire per gli esami in presenza, invece, al momento sono la, la. Al, infine, si sta pensando di rientrare subito. Il vice rettore per la Didattica,, ha dichiarato: “Stiamo facendo il possibile per riportare in aula ove possibile piccoli gruppi di studenti, riprendiamo i corsi il 9 dicembre e abbiamo ancora due settimane di lezioni”.