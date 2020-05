Università, ritorno alla normalità solo nel 2021. In autunno avanti con i corsi online

Le università riaprono ma le lezioni continuano online

Università: da ottobre tutti in aula? Non proprio

È da fine febbraio chea causa del Covid-19, lasciando così a casa migliaia di studenti che hanno portato a termine lezioni, esami e in alcuni casi le discussioni di laurea, a distanza. Da qualche settimana però. Tuttavia non si tratta di una vera e propria, così come era prima dell’epidemia.Per quella, probabilmente,. Scopriamo insieme i motivi di questa scelta.Dal 4 maggio 2020 è iniziata la cosiddetta, che durerà, almeno questo è quanto stabilito dal ministero dell’Università e della Ricerca. In questa fase gli, ma senza poter svolgere le lezioni frontali. A poter essere aperte, ma solo su prenotazione,. Per i, invece, tutto rimarrà invariato:, così come gli esami e le sedute di laurea, almeno fino a settembre. Le eccezioni al momento sono poche. E' il caso, ad esempio, deche, sfruttando l'autonomia universitaria, ha deciso di provare a svolgere lezioni ed esami, anche se in piccoli gruppi, già da metà giugno. Gli altri atenei, invece, stanno continuando come fatto dalla fine di febbraio: didattica, esami e lauree rigorosamente a distanza. La domanda ora è:(che grosso modo coinciderà con l'inizio del prossimo anno accademico)?Negli scorsi giornidella vita accademica del Paese. Arrivando a una conclusione che pare definitiva: per gli atenei,. Ma, più che un ritorno alla normalità, sembra quasi una prosecuzione della Fase2. E' vero che si tratta solo di indicazioni, niente di definitivo: “Non ci stancheremo mai di sottolineare che l’università è una comunità fatta di menti, di persone e di relazioni”, ha sottolineato Ferruccio Resta, presidente della Crui (la Conferenza dei rettori) e, lasciando intendere che si potrà cambiare idea in qualsiasi momento riattivando la didattica in sede. Ma sembra chiaro dalle parole della maggior parte dei professori universitari che,Nel frattempo, gli atenei si stanno preparando ad affrontare un’altra sfida: lacome la definiscono nei documenti ufficiali, che prevedeche tutte le università offriranno ai propri studenti a partire da settembre/ottobre 2020. Una delle motivazioni principali, oltre alla sicurezza sanitaria da tenere sempre in considerazione (che ad esempio sta tenendo gli atenei totalmente chiusi nelle regioni più a rischio, come la Lombardia) è quella legata agli. Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, ha spiegato che: “Per una struttura come la nostra che ha il 15% di studenti stranieri e il 45% che vengono da fuori Piemonte, pensare di riavere sicuramente tutti in aula è fantascienza.”. Così, nelle università più grandi, nei grandi centri di ricerca e di studio di livello universitario,