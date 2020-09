Times Higher Education 2021: le migliori università in Italia e nel mondo

Gli atenei migliori in Italia e nel mondo: la classifica

Puntuale come ogni anno è arrivato ildella rivistacon la classifica delle università migliori nel mondo. La nuova classifica include più di 1500 università distribuite in 93 Paesi ed è il frutto dell’analisi di oltreine dei sondaggi dida tutto il mondo.Curioso di sapere quali sono le migliori università in Italia e nel mondo? Vediamole insime.. Sono questi i tre migliori atenei a livello mondiale, seguiti dal, dale dall’. Completano, poi, la Top 10. La classifica si basa su 13 indicatori che registrano le prestazioni delle università in quattro aree differenti:. E per quanto riguarda l'Italia, quali. sono le università migliori? Per il Times Higher Education sul podio c'è l’Università, seguita dallae dalla. Il ranking mondiale segue poi con l’, posizionata prima nella classifica Arwu, l’e l’. Ecco la classifica degli atenei italiani.#167 Università di Bologna#170 Università Sant’Anna di Pisa#181 Scuola Normale Superiore di Pisa#201–250 Università Sapienza di Roma#251–300 Università di Padova#251–300 Università Vita-Salute San Raffaele#301–350 Università di Trento#351–400 Università di Milano#351–400 Università di Milano-Bicocca#351–400 Politecnico di Milano#401–500 Università di Bari Aldo Moro#401–500 Università di Brescia#401–500 Università di Firenze#401–500 Libera Università di Bolzano#401–500 Università di Genova#401–500 Università di Modena e Reggio Emilia#401–500 Università di Napoli Federico II#401–500 Università di Pavia#401–500 Università di Pisa#401–500 Politecnico di Bari#401–500 Università di Roma Tor Vergata#401–500 Università di Salerno#401–500 Università degli Studi del Sannio#401–500 Università di Siena#401–500 Università di Torino#401–500 Università di Verona#501–600 Università di L’Aquila#501–600 Università di Catania#501–600 Università di Ferrara#501–600 Università dell’Insubria#501–600 Università di Messina#501–600 Politecnico di Torino#501–600 Università di Sassari#501–600 Università di Trieste#501–600 Università della Tuscia#501–600 Università di Urbino Carlo Bo#601–800 Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro#601–800 Università di Bergamo#601–800 Università Ca’ Foscari di Venezia#601–800 Università di Calabria#601–800 Università Gabriele D’Annunzio#601–800 Università Politecnica delle Marche#601–800 Università di Palermo#601–800 Università di Parma#601–800 Università degli Studi di Napoli Parthenope#601–800 Università del Salento#601–800 Università di Udine#801–1000 Università di Foggia