Decreto Rilancio, le principali misure per scuola e università

Quasiper sostenere e rilanciare il sistema dell'Istruzione. È davvero importante la cifra che il Governo ha deciso di stanziare con ilper tentare di rimediare ai danni economici provocati dal coronavirus a studenti, famiglie, istituzioni scolastiche e atenei. Somme che saranno suddivise praticamente alla pari tra i due mondi:Fondi che serviranno a sostenere tantissimi capitoli di spesa: dal diritto allo studio, alla ripresa delle attività ordinarie, dall'edilizia scolastica ai concorsi. Ecco, nel dettaglio, le misure principali.Leggi anche:Partiamo dalla scuola. La cifra sicuramente più imponente è quella legata all'istituzione del cosiddetto– 400 milioni nel 2002 e 600 milioni nel 2020 –. Un fondo 'aperto', gestito dal ministero dell'Istruzione, che servirà ad adottare tutte quelle misure che si renderanno necessarie per garantire la salute di bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico.A questi soldi si aggiungono iprevisti in modo specifico. Tali risorse serviranno: per ladegli edifici, per(e non farsi trovare spiazzati in caso di necessità), per imbastire corsi di, per aiutare glinella didattica a distanza, per la fornitura di, per lae per la loro messa in sicurezza (soprattutto in vista della rimodulazione degli spazi interni per garantire il distanziamento); misure che dovranno essere realizzate entro il 30 settembre 2020. In più, per far svolgere gli esami di Maturità in presenza, previsti ulteriori 39,2 milioni di euro per la pulizia delle scuole e la predisposizione degli standard di sicurezza.C'è poi il capitolo. Previsti nuovi fondi per l'incremento delle cattedre (circa 62mila) bandite meno di un mese fa con i tre concorsi (ordinario per l'infanzia e la primaria, ordinario per la scuola secondaria, straordinario per la stabilizzazione dei precari). Ora vengono(si arriva così a 32mila insegnanti, molti dei quali si spera di immetterli già all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021);. In totale, dunque, sono. Tra le altre misure dedicate alla scuola, infine, compaiono anche: 80 milioni per la fascia 0-6 per coprire le mancate rette (65 milioni) e aumentare il fondo regionale (15 milioni) nonché procedure semplificate in tema di edilizia scolastica. Rassicurazioni sulla validità dei propri percorsi anche per gli studentiNetto anche l'aumento dei fondi a disposizione del sistema universitario, dell'alta formazione musicale e coreutica e degli enti di ricerca. Nelle prime bozze del decreto si parlava di 330 milioni di euro. Nel corso delle settimane, anche in virtù del peggioramento delle prospettive economiche del Paese, sono lievitati fino al miliardo e 400 milioni inseriti nel 'Decreto Rilancio'. Portando a un deciso incremento delle misure imbastite già con il decreto 'Cura Italia'. Ad esempio, il cosiddetto(che nel provvedimento di marzo ammontava a 50 milioni di euro) viene. Con questi soldi si dovrà provvedere soprattutto a limitare il digital divide – finanziando l'acquisto di- degli studenti, dei dottorandi, dei ricercatori e dei dipendenti che non possono seguire la didattica o svolgere il proprio lavoro 'a distanza' nelle condizioni migliori.Ritocco straordinario anche per il, (che attualmente ammonta a 7,62 miliardi di euro):la dotazione a disposizione del ministero dell'Università e della Ricerca è arricchita di. Soldi che serviranno prevedere ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. In particolare, si dovrà valutare l'opportunità di, rivedendo i requisiti per beneficiare dell'iscrizione gratuita ai corsi di laurea (attualmente è prevista un esenzione totale per chi ha un Isee inferiore ai 13mila e uno 'sconto' sulle tasse per chi non supera i 30mila euro di quoziente familiare). La medesima finalità avranno i(già arricchito da 31 milioni con l'ultima Legge di Bilancio 2020) che mirano soprattutto ache, nonostante abbiano i requisiti (di reddito e/o merito), non riescono a usufruire delle agevolazioni. Ma c'è di più: tra le voci circolate negli ultimi giorni si parla anche di assegnare delleArricchiscono il piatto gliin più stanziati a favore del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle(in totale sono circa 70 i milioni dedicati alla Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Nonché la possibilità per i– titolari di borse di studio e iscritti all'ultimo anno del dottorato - di; a tal fine il Fondo di finanziamento ordinario è incrementato di 15 milioni di euro. Mentre, tramite il suo Istituto,di ricerca, a patto che l'attività abbia subito un effettivo rallentamento a causa dalle misure di contenimento del contagio adottate dal Governo. Infine le: si prevede di aggiungere ai 1607 posti (sbloccati dal Decreto Milleproroghe di marzo), per un, al 1 gennaio 2021, di. Senza dimenticare gli odi ricerca. Misure che rientrano nel piano più ampio di investimenti nella ricerca, specie in campo sanitario.