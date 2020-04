Università, prime ipotesi fase 2: esami in presenza da luglio, ma i corsi continueranno online

Verso la fase 2 nelle Università: esami in presenza da luglio?

Corsi universitari online fino a gennaio 2021?

Dopo un mese e mezzo di lockdown, ci stiamo avvicinando, giorno dopo giorno, alla cosiddetta. Negozi, aziende grandi e piccole, tutti - o quasi - sono pronti a riaprire. E se la scuola, quasi certamente, non riaprirà prima di settembre, lepensano di tornareVediamo meglio come.Sembrerebbe che il futuro degli atenei italiani. Come riportato dal Sole 24 Ore , infatti, il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha inviato al Cun (Consiglio Universitario Nazionale), alla Crui (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) e agli studenti italiani,. Queste fasi vedranno la, almeno per iniziare a normalizzare nuovamente, ventilando l’ipotesi di poter svolgere di persona queste attività in Università,, a partire, per lo meno per quegli. E c’è di più, in questa fase 2 potrebbero, sempre a seconda delle Università,Ricordando che per il momento ci si sta basando su delle, e che comunque ogni ateneo avrà, sembrerebbe che comunque, soprattutto per gli studentiche non hanno possibilità di tornare in ateneo. Ecco dunque che prende sempre più piede l’idea di una didattica universitariaper le fasi 2 (ipotizzata da maggio 2020 a fine agosto 2020) e per la fase 3 (da settembre 2020 a gennaio 2021), ovvero, che però non potrà ancora sostituire del tutto, che quindi continueranno, come sta già avvenendo in questo periodo. Tuttavia, si aspettano