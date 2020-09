Università, Manfredi: le mascherine saranno obbligatorie anche al banco

Le parole del Ministro dell’Università sulla riapertura degli atenei

Le scuole hanno ufficialmente iniziato il loro anno scolastico 2020/2021. A confermarlo è stato il titolare del, che in un’intervista a ‘Le Iene.it’ ha spiegato, seppure l’emergenza sanitaria non è del tutto cessata.Scopriamo quali sono state le sue parole.Come sarà il rientro in aula per i docenti e gli studenti universitari? In moltissimi stavano aspettando chiarimenti a riguardo.di questo nuovo semestre ormai alle porte saranno, questo è ciò che è emerso sia nei mesi scorsi che nelle ultime, che ha confermato: “Bisogna misurare la temperatura a casa, in tutti gli Atenei ci sarà una turnazione nelle aule e nella maggior parte c'è” Sottintendendo che tutti coloro che non. Inoltre il Ministro Manfredi si è espresso anche su un punto cruciale:Ebbene, alla fine è arrivata la conferma ufficiale da parte del Ministero dell’Università e dal suo Ministro:anche in aula. “C'è l'obbligo di indossare sempre la mascherina, anche da seduti”, a confermarlo proprio il Ministro Manfredi durante l’intervista al ‘Le Iene.it’, che ha poi approfondito: “Dopo che la persona viene accertata come positiva si fa il tracciamento dei contatti diretti, anche grazie all'app Immuni. Poi sarà l'Asl a stabilire se ci deve essere una sospensione completa del corso o delle persone vicine”. Se dovesse esser sospesa la didattica in presenza, sarà possibile seguire a distanza.Inoltre, sempre durante l’intervista,, che dopo lo scoppio della pandemia: “Più del 50% degli studenti italiani non pagherà le tasse o ne pagherà di meno – e ha aggiunto - Stiamo inoltre stimolando le aziende affinché gli stage possano riprendere man mano che si ritornerà a lavorare in presenza. Abbiamo dato disposizione che non ci siano limiti temporali in modo da non perdere gli stage e far danno ai ragazzi”. Ha commentato poi: “Dai dati che abbiamo ad oggi, parziali – ha affermato il Ministro Manfredi -, non c'è un calo delle iscrizioni - come si temeva nei primi mesi del 2020 - le misure prese hanno funzionato e gli studenti hanno ancora fiducia nell'Università. Il dato preciso non lo abbiamo ancora. Al Nord non c'è un calo degli iscritti, ma c'è stata una maggiore persistenza nelle regioni d'origine: a Catania per esempio l'incremento delle iscrizioni è del 5%. Dobbiamo analizzare questi numeri”. E ha poi concluso l’intervista: “A tutti i ragazzi un grande in bocca al lupo da parte mia - ha augurato il ministro Manfredi - non abbiate preoccupazione perché ognuno di noi qualche guaio l'ha sempre passato. A voi è capitata la pandemia e penso che voi siete molto più forti di lei e da questo problema costruiremo un sacco di opportunità! Non sarete soli, noi vi saremo vicini e cercheremo di ascoltare tutti i vostri desideri”.