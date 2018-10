Università, matricole: ecco come funzionano gli appelli universitari

L'università, sopratutto all'inizio, piace a molti. Tutto è più gestibile, più comodo e, a volte anche senza motivo, molto meglio della scuola. A prescindere da questo, bisogna dire che gli appelli universitari e le sessioni hanno delle scadenze ben precise che ogni studente dovrà rispettare per essere in linea con i crediti ed evitare di andare fuori corso. Ecco spiegato in pochi passaggi come funzionano gli appelli universitari.

Appelli universitari, i semestri

Appelli universitari, le sessioni

Appelli universitari, quanti sono?

Una volta iscritti alla Facoltà ti sarà fornito il cosiddetto, utile per ottenere un determinato numero di crediti formativi universitari (la sigla che troverai è CFU). Ogni anno accademico si ripete ciclicamente. Infatti ci sarannoper seguire i vari corsi. Si svolgono sempre nello stesso periodo: dalla metà di settembre alla fine di febbraio e da marzo sino al termine di luglio.Si chiamanogli appuntamenti che, durante l'anno accademico, servono appunto per consentire agli studenti di sostenere la prova scritta o orale (ma anche entrambe in alcuni casi) del corso seguito. Quando si svolgono? Le sessioni ordinarieOgni Ateneo può scegliere di segnare per i ragazzi le straordinarie, al di fuori quindi del periodo in cui si svolgono le solite.Per ogni sessione è previsto unDi solito sono sempre due. Questo vuol dire che avrai la possibilità di ripetere la prova più volte. GliÈ il docente stesso insomma a fissare una scadenza. Una volta sostenuta la prova e accettato il voto, potrai collezionare un punteggio che confluirà con la media universitaria.

Serena Santoli