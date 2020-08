Università, Ministro Manfredi: si torna con le mascherine a lezione

Ministro Manfredi: come sarà il ritorno in università a settembre

Università 2020: mascherina obbligatoria da settembre?

Modalità di rientro in università settembre 2020

Il Coronavirus ha bloccato per mesi scuole e università:. Infatti sembra proprio che, oltre alla riapertura delle scuole,. Ovviamente però si dovranno prendere le dovutee tutti dovranno rispettare delle nuove norme per il corretto rientro in aula.Scopriamo quindi quali sono state le parole del Ministro Manfredi, intervenuto proprio per chiarire questa situazione.Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi,proprio sul tema del. “Abbiamo organizzato con tutti gli atenei la ripartenza in presenza a settembre, con affollamento delle aule al 50%, disciplina degli accessi e sanificazione, per la piena sicurezza. Avremo una parte dei corsi in presenza, così come le attività di laboratorio, alcuni corsi verranno ancora tenuti a distanza, anche per garantire la continuità didattica”, queste sono state le sue parole. Quindi, nonostante la volontà di voler tornare in aula,anche in questo primo trimestre del nuovo anno accademico.Un altro tema molto importante in fatto di riapertura delle aule universitarie: saranno obbligatorie durante le lezioni? Ebbene,. Infatti anche su questo argomento è intervenuto direttamente il Ministro Manfredi,, dichiarando che: “Abbiamo previsto l'uso della mascherina obbligatorio in aula, nonostante il distanziamento, per avere la massima sicurezza. Al momento è previsto che lo studente debba venire con la propria mascherina”.Ma quindi come sarà il rientro in aula?Anche questo aspetto è stato chiarito dal Ministro dell’Università, e riportato dal sito Fanpage.it, che ha dipinto il seguente scenario: “Ci sarà più distanziamento, ci sarà un'occupazione delle aule al 50%, sanificazioni, percorsi di entrata e uscita separati, scaglionamento delle attività utilizzando tutta la giornata, anche il sabato. Ma le università torneranno alla didattica in presenza e questo è un dato molto importante, ripartirà la comunità universitaria in presenza”. Inoltre, ha continuato il Ministro, le lezioni saranno ancora “”,. L’obiettivo del Ministro è quello di “privilegiare le, perché è chiaro che abbiamo una responsabilità verso i ragazzi che arrivano all'università e che debbono essere un po’ inquadrati, che non sanno bene come si studia, cosa si fa. Loro sono un po’ i nostri cuccioli e devono essere trattati in maniera privilegiata”.