Sapienza, l’università riapre e azzera le tasse per chi si laurea a marzo

Tassa di iscrizione annullata per chi si laurea entro marzo

Porte aperte per i locali di studio accademici ma con prenotazione obbligatoria

Nonostante la situazione epidemiologica rimanga ancora molto critica nel nostro Paese,ha deciso di farsi promotrice dirivolte ai suoi studenti. Si tratta di piccoli passi che vogliono concretamente tradursi comePer manifestare la propria vicinanza alla popolazione accademica, infatti, l’ateneo della Capitale ha deciso di agevolare gli studenti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista formativo, aprendo di nuovo le porte dei suoi locali.Guarda anche:Per sostenere i laureandi ormai prossimi alla conclusione del loro percorso di studi, l’università romana ha deciso di. Si tratta diconcessa dall’ateneo in un momento così difficile per aiutare economicamente gli studenti che non sono riusciti a laurearsi entro il 31 gennaio 2021.Nella stessa direzione si inserisce inoltredella Sapienza sono pronte giàa riaprirsi per gli studenti che vogliono tornare ad una qualche forma di dimensione sociale della vita accademica.I locali dellein Via Lollis e in Via del Castro Lurenziano saranno adibiti ad ambienti per studiare agibili così come anche. Tutti i locali in cui gli studenti potranno studiare saranno apertima, per evitare assembramenti, saràdei posti che ovviamente saranno in. In ogni ambiente di studio inoltre è garantitoCome ha spiegato anche, si tratta di “” che considera tutte le “difficoltà che in questo momento stanno vivendo i nostri studenti e le loro famiglie”. L’Università romana, come commenta anche la rettrice, è al fianco degli studenti per offrire loro il proprio sostegno: “È un momento difficile per tutti, noi stiamo facendo del nostro meglio perché”.