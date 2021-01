Roma, prof universitario condannato: mazzette in cambio della promozione agli esami

La sentenza definitiva che ha inchiodato il professore

I soldi nelle tangenti non erano proporzionati ai voti

: questa l'accusa per la quale è stato condannato unsembraai suoi studenti.La quantità di denaro in ogni singola bustarella oscillavaGuarda anche:Dopo avere esaminato il caso,hanno condannato il docente a ben, condannandolo adriferita all’atto di. In ogni caso,è giunta con notevole ritardo, a benÈ lecito chiedersi se ad una determinata quantità di denaro corrispondesse una determinata fascia di voto. In realtà,: uno studente che infatti aveva sborsato 400 euro, dopo aver ripetuto l’esame per ben 6 volte, ha ottenuto un 26, mentre un altro che aveva pagato 600 euro, ha ricevuto un 25, un voto inferiore dunque.Al di là dei singoli casi comunque,