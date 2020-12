In Italia le tasse universitarie tra le più alte d'Europa

L’Italia ha le tasse universitarie tra le più alte d’Europa

È uscita. Lo studio, come ogni anno,Le schede nazionali, che completano il rapporto, contengono quindi, borse di studio, prestiti e altri benefit presenti nei singoli paesi. Scopriamo insieme cos’è emerso quest’anno.Tra tutti i Paesi europei messi a confronto dal rapporto di Eurydice spiccanoL’Italia invece, a farci compagnia anche. Peggio di noi solamentedoveNel nostro ordinamento universitario: ma non accade ovunque, infatti ad esempio in Paesi come Belgio - Comunità tedesca e fiamminga, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito - Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, Albania, Svizzera, Islanda e Liechtenstein, non esistonoin base al reddito familiare. Mentre in, in(Comunità francese e fiamminga),tramite la dichiarazione di quello che da noi è noto come, si possono avere, anche di svariate centinaia di euro.L’Italia, purtroppo, rientra nel gruppo di Paesi europei cheinfatti nel nostro paese si stima che solamente. Fanno parte di questo gruppo ancheTuttavia la situazione, ovviamente, sta cambiando anche a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dunque qui da noi sono state intraprese una serie di misure nell’ambito delle tasse per l’istruzione superiore e del sostegno finanziario agli studenti con problemi di liquidità. In vari paesi, come fondi aggiuntivi a disposizione degli istituti di istruzione superiore per coloro che si trovano in stato di bisogno,. E infatti(definito in ISEE Indicatore di Situazione Economica Equivalente) che permette agli studenti di esseredal, con l'obiettivo di concedere esenzioni a più studenti in situazioni di precarietà.“La combinazione tra gli elevati importi della tassazione e il bassissimo numero di borse di studio influisce pesantemente sul numero delle e degli iscritti all’università, già ampiamente al di sotto della media europea. - Dichiara Enrico Gulluni, Coordinatore dell’Unione degli Universitari - Il rapporto conferma ciò che da anni diciamo: serve la volontà politica di investire pesantemente nell’istruzione, per rendere l’università gratuita e accessibile come già accade in altri paesi, da nord a sud dell’Europa, e per ampliare la platea delle e degli idonei alla borsa di studio, rimodulando i criteri di accesso ai bandi del diritto allo studio”. Queste, ma Gullini non si è fermato qui: “Non è più ammissibile - continua Gulluni - che l’università rimanga appannaggio di pochissimi. È necessario, ora che il nostro Paese si prepara ad affrontare la discussione sui fondi del Next Generation EU, che lo si faccia con obiettivi chiari e coraggiosi, perché l’università possa davvero svolgere la funzione di ascensore sociale che da sempre rivendichiamo.”