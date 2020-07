Esami e lezioni Università in presenza, Manfredi: ripartenza flessibile

Ripartenza della didattica in presenza a settembre: possibile secondo Manfredi

La Dad rimane comunque una possibilità valida in caso di emergenza

Lo scenario che aspetta il mondo dell'istruzione a settembre rimane ancora poco chiaro e incerto a causa dell'impossibilità di definire l'incidenza della diffusione del contagio da Covid-19 nei prossimi mesi.In questi giorni si parla diffusamente di come sarà organizzato il rientro a settembre sia nelle scuole sia nelle Università e se sarà quindi possibile tornare a seguire lezioni e sostenere esami e sedute di laurea in presenza.Una prima risposta in tal senso proviene proprio dal Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetanoche durante un evento promosso dalla Fondazione Banco di Napoli, ha parlato della, rispettando sempre tutte le dovute misure di sicurezza vigenti.Il modello a cui ispirarsi per organizzare un ritorno fra le aule accademiche è quello delle diverse Università italiane come La Sapienza, l'Università di Palermo, la Federico II di Napoli e l'Università di Catania che in questi giorni hanno già riaperto le porte degli atenei per permettere agli studenti di sostenere in sede gli esami della sessione estiva. In molte di queste università inoltre, è stata attivata anche la possibilità di, considerando anche la condizione dei fuori sede.Insomma, Manfredi non nasconde la speranza di poter permettere una "" a Settembre, che sia allo stesso tempo. È necessario infatti "fare in modo che il percorso della flessibilità sia la condizione migliore per garantire un avvicinamento progressivo a Settembre".Se dunque sembra che a Settembre studenti e docenti potranno tornare a popolare le lezioni, gli esami e le sedute di laurea in sede,. In caso di sovraffollamento infatti potrebbe essere l'unico modo per garantire ilnelle aule, permettendo. Inoltre, se il quadro della diffusione del contagio sul territorio italiano dovesse risalire fino a raggiungere numeri preoccupanti, la Dad sarebbe di nuovo