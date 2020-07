Esami universitari: finire gli appelli a luglio o rimandare a settembre? I pro e i contro

Università, perché finire gli appelli a luglio o rimandare tutto a settembre

Perché rimandare a settembre

Perché finire gli esami a luglio

Lasta per terminare e gli studenti stanno dedicando le ultime energie rimaste per concludere al meglio l’anno accademico. L’, il numero e le difficoltà degli esami hanno messo a dura prova la maggior parte degli universitari, tra videochiamate, connessioni lente e tour domestici con i docenti, che hanno dovuto sostenere gli esamiE' qui che sorge un dubbio: è meglio tenere duro egli ultimi esami? Non c'è una risposta univoca a tale domanda, abbiamo quindi rintracciato deie deida ciò che gli studenti stanno scrivendo in rete.Si sa, questo anno accademico è stato un po’ diverso rispetto agli scorsi. L’e le conseguentiper frenare la diffusione del virus hanno influenzato e cambiatola vita di tutti noi, universitari compresi. Se in molti hanno già salutato i libri per dedicarsi alle tanto, altri sono ancora chiusi in casa. Una delle domande che più sta tormentando questa seconda fascia di studenti è sicuramente: “?”. La risposta a questa domanda èe richiama situazioni e constatazioni personali. Noi di Skuola.net abbiamo pensato di elaborare dei pro e dei contro sulla base dei. Ecco cosa è emerso.Andare all’università non è una corsa ma l’attuazione di unSe si decide di rimandare un esame a settembre molto spesso accade per avereper lo studio. Puntare a un voto alto, d'altronde, significa anche avere una buona preparazione degli argomenti da studiare. Rimandare tutto a settembre sarebbe dunque un, concedendosi solo brevi momenti die non certo mesi interi. Per evitarlo è sempre consigliato organizzarsi già prima della fine dei corsi per arrivare preparati con un piano alla. Alcuni studenti, invece, fanno il grosso a luglio per poi lasciarsi poche materie facili in autunno, per godersi l'estate fin da ora limitando lo sforzo.Per molti rimandare un esame a settembrema studiare tutto il tempo. Sappiamo tutti che la sessione estiva termina spesso a luglio con la possibilità di godersi pienamente anche agosto e l'intero mese di settembre, mentre per chi rimanda l'esame alla sessione autunnale lo studio non può essere interrotto drasticamente. Risulta dunque difficile prendere questa decisione e a volte dipende dagli obiettivi che lo studente si pone: se non è una così grande sofferenza lasciare qualche esame per settembre, curando maggiormente la preparazione e rinunciando a un paio di settimane di relax a fine agosto, allora rimandare può essere la scelta giusta. Se invece si ha fretta di "avvantaggiarsi" più esami possibili e si è sicuri della preparazione,, per poi dimenticare completamente i libri!