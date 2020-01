Le calcolatrici ammesse agli esami universitari: tutto quello che c'è da sapere

Ogni professore può fare le sue regole

Limiti generali sull'uso delle calcolatrici durante gli esami universitari

• Calcolatrici dotate di canali di comunicazione (IR, Bluethooth, GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, Wi-fi, Ethernet, ecc);

• Calcolatrici presenti sui telefoni cellulari, sugli smartphone, su palmari, laptop e tablet;

• Calcolatrici con tastiera alfanumerica;

• Calcolatrici con capacità di calcolo simbolico;

• Calcolatrici capaci di memorizzare formule o programmi di calcolo;

• Calcolatrici di cui non è disponibile il manuale sul web.



Lesono da sempre alleate preziose per tutti gli studenti, anche per gli universitari, specialmente per quelli iscritti alle, in cui sono presentida risolvere. Si tratta dunque di strumenti molto utili, se non indispensabili, a cui nessuno studente universitario iscritto a un indirizzo tecnico-scientifico può rinunciare.in sede d'esame.A causa dei numerosi aggiornamenti sulle funzioni e sulle capacità di questi dispositivi elettronici, infatti, c’è spesso il rischio che alcune tipologie di calcolatrici comprendano elementi considerati troppo "facilitatori", spingendo i docenti spesso e volentieri a stilare. Tanti professori, infatti, nella sezione sul sito della facoltà o dell'università relativo al proprio insegnamento pubblicano una lista contenente tutti i modelli di calcolatori ammessi al proprio esame.Guarda anche:In generale, però, ci sono dei criteri che già possono far intuire se la calcolatrice in proprio possesso sia ben accetta o meno. Molto dipende dalle capacità interne del dispositivo, che devono rispettare determinati criteri. In particolare,che presentano le seguenti caratteristiche:Per verificare le regole imposte in ciascun esame, comunque, si rimanda alle disposizioni stabilite dal singolo docente per ogni specifico insegnamento o esame.