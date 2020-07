Esame universitario, meglio in presenza o a distanza? I pro e i contro

Ansia da connessione

Comodità per fuori sede e non

Non tutti hanno gli strumenti

Assenza di contatto fisico

Paura da contagio

Con l’arrivo dell’le comunità scolastiche e gli atenei italiani sono prontamente passati alcon lezioni ed esami telematici. Se dal 4 maggio c’era la possibilità di una riapertura graduale e in sicurezza per i, da luglio solo in alcune università gruppi ristretti di studenti potranno svolgereLa maggior parte concluderà dunque la sessione estiva. Ma quale delle due modalità è migliore? Scopriamolo insieme!La nuova ansia d’esame online non riguarda solo l’esame in sé ma ancheconnessione Internet. Sebbene questo non comporti nella maggior parte dei casi la bocciatura, molti studenti hanno paura dell’annullamento dell’esame e hanno una preoccupazione in più: “E se la connessione cade”?Sebbene le preoccupazioni iniziali, in molti preferisconoTale discorso, però, concerne in maggior misura gli studenti fuori sede che hanno lasciato i loro domicili per tornare a casa durante o dopo l’emergenza sanitaria.Un altro problema riscontrato in questi mesi di didattica ed esami a distanza sta nella mancanza di strumenti idonei. Una recente indagine, infatti, indica che il 33,8% delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa. La situazione diventa ancora più problematica quando in famiglia ci sono diversi studenti o diversi lavoratori incon pochi dispositivi a disposizione.Oltre alla questione della disponibilità tecnologica, a molti studenti manca il contatto diretto (e fisico) con i docenti. Per tale motivo molti rivendicanosul modello dell’ esame di stato svolto dai maturandi.Sebbene i dispositivi di sicurezza e il distanziamento sociale siano obbligatori, molti studenti preferiscono sostenere gliper non spostarsi con i mezzi pubblici e rischiare il contagio da Covid-19.