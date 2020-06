Lezioni in sede a settembre all’Università di Bologna: la proposta dell’ateneo

La proposta dell’Università di Bologna: liste con le presenze

Università di Bologna: le altre misure di sicurezza

La situazione scolastica e accademica che attenderà tutti gli studenti e i docenti a settembre è un tema che fa ancora discutere molto e divide l’opinione pubblica fra coloro che auspicano ad un ritorno in sede e coloro che invece ritengono più prudente mantenere attiva la didattica a distanza.L’, come informa Il resto del Carlino, in questi giorni ha vagliato la possibilità di attuare un compromesso fra queste due posizioni attraverso l’ideazione di un protocollo che permetta agli studenti di scegliere come seguire le lezioni.L’ateneo emiliano ha infatti lanciato l’idea diche sceglieranno di frequentarenegli edifici universitari, proprio per disporre dello spazio nel pieno rispetto della sicurezza di tutti.inoltre saranno, ovvero sincronizzate con quelle svolte in aula per non creare alcuna disparità ma garantire invece la stessa qualità della didattica, sia in presenza sia a distanza.Un rientro gestito in questo modo rappresenta un possibile e graduale, senza per questo esporre gli studenti al rischio di assembramenti nelle aule, come afferma lo stesso Prorettore vicario Mirko Degli Esposti: “Prevediamo di utilizzarle occupando la metà o forse addirittura un terzo della loro capienza standard e miriamo anche a gestire gli ingressi in aula, non escludendo di dividere gli studenti in più turni”.Guarda anche:Per agevolare tutta la comunità accademica a mantenere il, l’ateneo bolognese ha intenzione di installare durante l’estate una serie diindicanti percorsi da seguire per evitare di creare assembramenti.Inoltre, le liste con i nominativi dei presenti serviranno per gestire gliche probabilmente saranno, ovvero gestiti secondo, poiché lo spazio all’interno delle aule dovrà necessariamente contenere un numero limitato di studenti.Per quel che riguardadurante le lezioni, a stabilirne l'obbligo saranno le future disposizioni del Governo italiano nei prossimi mesi sulla base dei dati riguardanti la curva del contagio. L’ateneo si impegna a garantire tutte lee laPer ora infine sembra del tutto esclusa l’ipotesi deinegli ambienti dedicati agli studenti (aule, biblioteche, laboratori) che saranno invece installati negli uffici accademici a contatto con il pubblico come le segreterie.