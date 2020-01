Ultimo esame universitario: consigli utili per superarlo

I consigli utili per l'ultimo esame universitario

Seguire la lezione

Per poter superare l'esame è bene avere appunti e schemi, visto che il professore potrebbe chiederlo sia all'orale che allo scritto. Altra tattica da non sottovalutare: farsi vedere dal docente e chiedergli ogni dubbio che vi viene in mente.



Quali esami lasciare?

Anche se all'inizio può sembrare l'idea migliore, lasciare alla fine gli esami più complessi non è scelta buona. Potreste rischiare di perderci molto tempo dietro. Successivamente sarete assorti dall'ansia perché non vedrete più la fine. Al contrario, se alla fine del terzo avrete in programma i più semplici poter passare lo scoglio finale sarà una passeggiata.



Il metodo conta

Anche saper adocchiare i colleghi che ce l'hanno fatta è una soluzione niente male. Chiedete loro qualche consiglio e cercate di capire la chiave efficace per arrivare a una fine. Pensate quindi al metodo studi più idoneo per quell'esame specifico.



Pensateci prima

Non è una sorpresa, sapete bene che quell'esame lo dovete sostenere. Quindi programmate per tempo il vostro appuntamento. Per esempio pensarci all'inizio del terzo anno rischia di essere troppo tardi. Buttate giù, piuttosto, dal secondo uno schema con le prove da sostenere nelle varie sessioni e andrete alla grande.



Basta ansia Gioca sempre brutti scherzi e spesso non è l'esame a essere difficile ma l'ansia a essere a livelli troppo alti. Se quella prova esiste è perché andrà affrontata e prima o poi ce la farete anche voi.



Lasciare dietro il più difficile o toglierselo da subito? L'è spesso motivo di crisi per gli studenti. Difficile scegliere come organizzarsi per la fase finale. A volte fa aumentare l'ansia più il pensiero che la difficoltà della prova stessa. Si pensa al fatto che il passo successivo sarà la temuta discussione della tesi.Ma niente panico, è necessarioSerena Santoli