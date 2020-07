Scuola a settembre, anche gli studenti universitari potranno fare i maestri

Graduatorie provinciali per le supplenze, le info utili

Supplenti, potranno insegnare pure gli studenti universitari

Il governo lavora alacremente per garantire unin piena sicurezza. Da una parte si pensa aiper docenti e Ata, dall'altra, in considerazione del distanziamento sociale da garantire, si punta. Il problema, in realtà ormai annoso, riguarda la mancanza di docenti titolari. Quest'anno si arriverà allatra posto comune e sostegno.Per far fronte a questo, il governo ha pensato di. Tante le novità, in particolare per gli studenti di Scienze della Formazione Primaria, che potranno accedere all'insegnamento anche senza laurea.Guarda anche:Le(GPS) saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno, residue dopo lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero 20 i giorni per presentare la domanda.Sia domanda, sia scelta delle scuole. Un procedimento che snellirà sia il processo di presentazione che la verifica dei punteggi da parte dell’ufficio Scolastico e le segreterie saranno alleggerite da un compito gravoso che si inseriva tradizionalmente in un periodo già denso di incombenze. L, in modo da ristabilire l’allineamento di tutte e tre le fasce delle graduatorie di istituto.C'è un'ulteriore. Il Ministero, per colmare quanto più possibile tutti i posti vacanti,. Ogni ordine di scuola (infanzia e primaria) sarà diviso in due fasce: la prima sarà riservata ai docenti con abilitazione all’insegnamento, ovvero i docenti che posseggono il diploma magistrale acquisito entro il 2001/2002 e i laureati alla facoltà di Scienze della formazione primaria, mentre nella seconda fascia entreranno, purché abbiano assolto rispettivamente, almeno 150 (quelli frequentanti il terzo anno), 200 (quelli frequentanti il quarto anno) e 250 (quelli frequentanti il quinto anno) crediti formativi entro il termine di presentazione dell’istanza.