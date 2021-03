Tirocini universitari, si potranno fare alla Camera dei Deputati

La Camera si apre agli studenti universitari

Il presidente della Camera Fico si è rivolto agli studenti

Studenti e studentesse di ogni università italiana. Questa incredibile opportunità sarà disponibile per tutti gli studenti grazie, la Conferenza dei rettori.Scopriamone di più.Sarà quindi possibili da ora in avanti per tutti gli studenti universitari. L’opportunità, come già accennato, arriva con la firma di. Dunque gli stage consentiranno agli studenti interessati al diritto costituzionale e al funzionamento del Parlamento, non ancora laureati, di acquisire una conoscenza diretta dell’attività legislativa.Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la firma dello storico accordo tra Montecitorio e la Crui, ha twittato con entusiasmo per rivolgersi agli studenti e per informare loro del traguardo raggiunto. Infatti sul suo profilo sono visionabili tweet entusiasti dove il presidente della Camera afferma: “La Camera dei deputati tornerà a ospitare studenti tirocinanti. E lo farà, per la prima volta, sulla base di uno strumento di carattere generale, aperto a tutte le università italiane interessate. - e poi continua sottolineando - I tirocini sono un fattore importante di arricchimento anche per Montecitorio. Gli studenti portano conoscenze aggiornate, punti di vista originali ed entusiasmo. Possono essere una risorsa preziosa per tutti coloro che lavorano in questi palazzi.” A postare su twitter in merito a questo accordo, che ha dichiarato: “Il tirocinio è un momento fondamentale della formazione universitaria. Farlo a Montecitorio è per i nostri studenti una grande opportunità. Da oggi è possibile grazie al presidente Roberto Fico, al suo staff e all’iniziativa della CRUI.”Guarda il video su