Sei dipendente da Internet? Andrai peggio all'università

L'incidenza del rendimento scolastico

Il rischio di incrementare il senso di solitudine

Uno studio condotto grazie allaha evidenziato laLa ricerca è stata condotta suiscritti aper comprendere l’influenza delle tecnologie digitali sul grado di socializzazione e di rendimento scolastico.I risultati, da poco pubblicati sul, hanno evidenziato un’importante relazione fra l’uso di Internet e l’organizzazione complessiva dello studio: il 25% degli studenti trascorrono più di quattro ore al giorno connessi online, mentre il restante 75% da una a tre ore ogni giorno. Tra questi, il 30% si connette per reperire informazioni online mentre il 40% naviga fra i social network.La tendenza generale riscontrata mostra la stretta connessione fra l’uso eccessivo dei mezzi digitali e un tipo diche dichiara di avere molteplicie quindi nella preparazione degli esami.Roberto Truzoli, uno dei ricercatori dell’Università di Milano che ha contribuito a coordinare lo studio, in base ai risultati prodotti è giustamente convinto che “la dipendenza da Internet compromette una serie di capacità come il controllo degli impulsi, la pianificazione e la sensibilità alla ricompensa.”.Guarda anche:Anchesembra inoltre contribuire all’; se da una parte questo modo di riempire il tempo appare come il più semplice per, dall’altra in realtà svela, sopratutto in ambienti, come quello accademico, in cui i rapporti umani sono molto frequenti e importanti.Phil Reed, ricercatore della Swansea University non ha dunque esitato a sottolineare quanto i risultati prodotti dalla ricerca potrebbero incidere profondamente sugli studenti fino a comportare un vero e proprio “”.