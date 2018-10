Università: troppe lezioni sovrapposte, come fare?

Lezioni universitarie: quando sono sovrapposte

Come fare se l'orario delle lezioni si sovrappone

Organizzarsi con uno o più amici per seguire differenti lezioni e poi scambiarsi gli appunti.

Chiedere il cambio cattedra in segreteria (per quelle facoltà che lo permettono).

Scegliere di seguire solo le materie che riteniamo siano più difficili da studiare da soli.

Se frequentate una facoltà piccola potete parlare con i vostri compagni di corso e proporre al professore un orario che soddisfi le esigenze di tutti. Se il prof è disponibile è fatta!

Se modificare l’orario della lezione non è possibile, ma ritenete che quella lezione sia comunque importante per voi, potete parlare direttamente con il prof scambiandovi un contatto. Questo può essere utile per reperire dispense o altro materiale distribuito a lezione direttamente dal professore ed avere info su eventuali esoneri o laboratori.

Se invece si accavallano delle lezioni la cui frequenza è obbligatoria, fate presente il problema in segreteria in modo da porre la questione alla conoscenza del dipartimento competente e sperare in una riformulazione del calendario delle lezioni.

Tra tutti i problemi tipici di uno studente universitario, il più fastidioso, complicato e irritante è quello della. Seccature frequenti soprattutto negli atenei di grandi dimensioni e che mandano in tilt preferibilmente gli studenti al primo anno… perché poi ci si abitua.L’università sarebbe un po’ più semplice se non si dovessero fare i salti mortali per essere presenti a tutte le lezioni che ci interessano. I corsi spesso hanno, oppure ci sonoche si deve riuscire ad ottimizzare impegnandosi in mille attività contemporaneamente, o ancora, bisogna arrabattarsi per essere presenti in tempi record adella stessa facoltà. Tuttavia questo si può superare: lo studente universitario si ingegna, sa di potercela fare e sfodera un’organizzazione da far invidia anche al manager più esperto. Ma quando capita che leSe l’orario di due o più lezioni coincidono tra loro, la tipica espressione che viene fuori dal cuore di ogni bravo studente universitario è: “Nooooo!”. Ma anche di fronte a questo ostacolo che apparentemente sembra insormontabile, lo studente universitario riesce ad uscire vittorioso. Come? Ecco leCristina Montini