Covid-19, è italiana l'università prima in Europa per la ricerca

La Statale di Milano prima in Europa per la ricerca sul Covid-19

Le parole entusiaste della prorettrice e del rettore della Statale

Secondo, la Statale di Milanoin termini di articoli pubblicati nel primo semestre del 2020.Ma scopriamo qualcosa in più sulla ricerca svolta.Nella sezione dedicata agli aspetti politici, sociali ed economici della scienza e della ricerca a livello mondiale della rivista Science,Infatti conquista, come riporta il sito dell’Università stesso , mentre si affermaInoltre è bene segnalare che,, l'Università Statale, l'Istituto Nazionale per la Salute e la ricerca biomedica (Dati SCOPUS)."Un riconoscimento eccezionale -sul portale dell'Università di Milano. - Considerando le sole istituzione accademiche - ricordiamo che INSERM, l’Istituto Nazionale francese per la Salute e la ricerca biomedica, è in realtà costituita da 34 distinte Unità di ricerca sparse sul territorio francese - la produzione scientifica della Statale di Milano la porta, e porta Milano e l'Italia, al quarto posto al mondo per il contributo di ricerca su SARS-COV2 e sulla malattia da esso provocata, COVID-19". E continua: “Al di là del numero delle pubblicazioni scientifiche, la rilevanza del contributo della Statale risiede nell’ampiezza e importanza delle tematiche studiate, che spaziano dalle origine e modalità di circolazione del virus, agli avanzamenti forniti alle procedure per la diagnosi, il tracciamento e la cura dell'infezione e delle sue conseguenze a lungo termine, fino alla recente retro-datazione dell'inizio della pandemia a settembre-novembre 2019, ben prima della comparsa ufficiale del virus". Non manca poi: “Fa sempre piacere vedere il valore della Statale riconosciuto a livello globale per il suo impatto sulla ricerca e sul controllo del COVID-19 - conclude il rettore Elio Franzini - e constatare come l'emergenza sia stata in grado di reclutare immediatamente le forze migliori all'interno dell'ateneo, generando nuova conoscenza a favore della comunità scientifica internazionale".