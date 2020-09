Università e Coronavirus, le cinque regole per il ritorno in aula

Rientro nelle università: didattica mista

Rientro nelle università: prenotazioni e turnazioni

Rientro nelle università: mascherine obbligatorie

Rientro nelle università: per chi ha i sintomi

Rientro nelle università: rispetto delle nome di igiene

Mascherina obbligatoria in aula e obbligo di prenotazione del posto a sedere. Sono queste due delle variefornite dal ministroper il rientro in presenza previsto nelle prossime settimane. Ai microfoni di Radio 24 ha detto che si tratta di cinque regole generali a cui tutti gli studenti dovranno attenersi pere inaugurare una nuovaanche nelle universitarie italiane.Se sei uno studente o una studentessa universitaria, ecco cosa dovresti necessariamente sapere!Dopo mesi contraddistinti dal, tra lezioni telematiche ed esami online, gli atenei italiani riaprono di nuovo i cancelli per l’. Non si può parlare di una riapertura completa perché nelle indicazioni fornite dalsi parla ancora di. L’obiettivo, infatti, è garantire lezioni sia in presenza sia online per studenti stranieri, extraregionali o per chi, con particolari patologie, non può partecipare in presenza. Il ministro ha presentato così le nuove modalità: “Abbiamo organizzato con tutti gli atenei la ripartenza in presenza a settembre, con affollamento delle aule al 50%, disciplina degli accessi e sanificazione, per la piena sicurezza. Avremo una parte dei corsi in presenza, così come le attività di laboratorio, alcuni corsi verranno ancora tenuti a distanza, anche per garantire la continuità didattica”.Se i posti nelle aule universitarie saranno ridotti al 50%, sarà necessario fare dellee organizzare leattraverso piattaforme create ad hoc da ogni singola università. L’Università La Sapienza di Roma, ad esempio, ha già definito le modalità per seguire le lezioni in presenza attraverso un primoe una, attiva dal 5 settembre, mediante la quale gli studenti potranno prenotare il loro posto. A Firenze, invece, la precedenza per le lezioni in presenza sarà data alleGli studenti devo obbligatoriamente rispettare tra loro lae devono indossare laper tutto il tempo di permanenza in università. Così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, nelle università dovranno essere seguite delle: oltre alla presenza di dispenser di soluzioni igienizzanti, ci dovrà essere un. Nello specifico, le indicazioni prevedono l’apertura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno diChi ha i sintomi da Covid-19 non deve assolutamente recarsi presso l’università dal momento che anche laresta una responsabilità individuale dello studente.L’ultima regola riguarda l’: come già detto l’uso della mascherina è obbligatorio. Gli studenti dovranno ancheo usare gli appositi dispenser, senza toccare il viso e la mascherina.