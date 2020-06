Arriva il libro che racconta la vita di chi ha lottato per la libertà e la diversità

Libertà, diversità e inclusione: tre valori per le generazioni future

Dodici storie contemporanee, diverse e uniche per la libertà

Fonte: libro "Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni"È indubbio che viviamo immersi in un mondo di narrazioni mediali che ci propongono assiduamentecon cui tutti, più o meno consciamente, ci identifichiamo e ci compariamo. Se da un lato i media e i prodotti dell’industria culturale ripropongono e rinforzanodiffusi nell’opinione comune, dall’altro svolgono un’importante funzione dirispetto all’evoluzione dei generi.È il caso del nuovo libro di, “”, che si concentra sulle azioni che hanno reso alcune personalità̀ importanti per la lotta a favore die degli autentici esempi per le generazioni future.Dalla storia di, uno dei padri dell'informatica e uno dei più grandi matematici del ventesimo secolo, a, uno dei capi della corrente neo-pop e artista più rappresentativo della sua generazione, da, uno dei più grandi autori di fiabe dell'Ottocento, a, star dell’attuale panoramica musicale. “” è una raccolta di biografie di personalità celebri che hanno deciso di vivere dicontro una società ancora addormentata tra stereotipi e pregiudizi. Il libro, per grandi e piccoli, è un vero incoraggiamento verso l’per i giovani lettori, tra libertà e parità di diritti, e una ulteriore e necessaria occasione diper le loro famiglie. Qual è l’ingrediente fondamentale per realizzare i propri sogni per l’autore? La. “Solo impegnandosi al meglio delle proprie capacità, affrontando le difficoltà, è possibile realizzare i propri sogni, contribuendo a costruire un mondo più colorato e uguale per tutti”.Il libro, edito dae in libreria dal 26 maggio, gode delle illustrazioni di, artista visiva e musicista che dedica la sua creatività a progetti internazionali volti spesso a sensibilizzare su tematiche sociali contemporanee. Per chi si starà chiedendo, invece, l’identità delle dodici personalità presentate nel libro, ecco qui i loro nomi:. In un’intervista perl’autore ha dichiarato che i parametri che si è dato per sceglie i dodici personaggi sono statie che uno dei suoi obiettivi era proprio provare ad uscire dal cliché secondo il quale le persone omoaffettive meritevoli di un racconto abbiamo per forza a che fare con l’arte.