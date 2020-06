Immuni, come funziona l'App anti-covid

Immuni: chi può scaricarla?

Come funziona Immuni?

Quando e dove sarà attiva l’app di Immuni

Fonte foto: sito Immuni.italia.it La app immuni, della quale al lungo si è dibattuto, è infine diventata. Infatti in queste ore alla battaglia al Coronavirus che l’Italia sta combattendo da febbraio 2020, si è aggiunto un importante alleato: Immuni,Ma come funziona effettivamente l’app? Quando entrerà in funzione? Sarà obbligatoria o facoltativa la sua installazione sugli smartphone? Sono tante le domande in merito all’app che sta facendo tanto discutere: proviamo a chiarire la situazione.Iniziamo subito dando qualche informazione in merito a come installare l’app e a come scaricarla dai vari store online. Intanto è da chiarire subito che attualmente, i quali troveranno l’app disponibile su Google Play e App Store. Mentre invece, che dovrannoancora non disponibile. Infine ricordiamo cheUna volta scaricata l’app, sarà sufficiente inserire al suo interno, da quel punto in poi l’app sarà in grado di lavorare. Infatti tramite il, l’app sarà in grado di registrare, senza ulteriori comandi manuali, gli, senza però tenere conto della posizione, anche se su Android potrebbe chiedere l’attivazione del Gps, ma comunque non vi accederà, né ricorderà i vostri spostamenti geografici. Ma come funzionerà in caso di positività di un utente? È molto semplice:e ha installato l’app sul suo smartphone, l’utente potrà fornire agli operatori sanitari che gli comunicheranno la positività, codice che si trova nella sezione «Impostazioni» della app, sotto la cartella «Caricamento dati». Tramiteche nei 14 giorni precedenti si sono imbattuti nell’utente positivo, stando a meno di due metri di distanza da lui per almeno 15 minuti. A tutti coloro che riceveranno questo messaggioL’app di Immunigià in queste ore. Tuttavia a partirein un sistema integrato tra app e operatori sanitari. Per le altre regioni invece la data di inizio per questi protocolli sarà probabilmenteall’8 giugno 2020, ma ancora non si hanno comunicazioni ufficiali in merito.