ZwebTV, nasce la web per la Generazione Z: ecco tutti gli influencer che potrai vedere

Fonte: ZwebTv via InstagramTelevisione o web? Ma soprattutto cosa preferiscono i giovani? I professionisti del cyberspazio sono scesi in campo con un progetto originale, gratuito e tutto italiano: la. Capitanati dalla conduttrice televisivacercheranno di mostrare un nuovo modo di fare tv online in sintonia con ie iI protagonisti?: da, da. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come vedere la ZwebTv.È la prima web tv dedicata allae aie presenta un palinsesto ricco di contenuti inediti proposti da top influencer e content creator italiani. Lo show inaugurale è andato in onda su ZwebTv domenica 31 maggio ma ildel programma è stato lo scorso lunedì 1° giugno. Gli show saranno dunque sempre on aire tratteranno diversi temi a seconda degli influencer: bellezza, cucina, intrattenimento e fitness., infatti, daranno consigli di bellezza e di trucco,si occuperanno dell’intrattenimento e della cucina edel fitness. Ci sarà anche una miniserie realizzata da, ambientata in una realtà governata dai bambini. Seregalerà alcune delle sue perle, l’amicointratterrà con il suo famoso e interessante progetto “”. Non mancherà, poi,che proporrà una rilettura dei grandi classici della letteratura partendo dai “”. Ecco un elenco completo deicon le relative aree di competenza: