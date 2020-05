Meno tasse per evitare la fuga di matricole dall'Università

Come arginare la fuga di matricole 2020: le parole del Ministro

Non è di certo un mistero che subito dopo la fine dell'emergenza sanitaria che è ora in atto in Italia e non solo,, o quanto meno in un periodo diappunto. Uno dei settori più colpiti dall’ultima crisi economica e che solo ora, dopo diversi anni dalla crisi 2008-2013, si stava finalmente rialzando,Tuttavia il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha rilasciato nelle ultime ore un’intervista a Repubblica.it cercando di delineareper prevenire una possibile fuga di matricole universitarie a settembre/ottobre 2020."Il ministero dell'Università e della Ricerca ha fatto alcune stime, tenendo come riferimento la profonda crisi del 2008-2014, e ha calcolato una possibilità di caduta fino al 20 per cento". Con queste parole il Ministro Manfredi inizia la sua intervista di poche ore fa, ma immediatamente ha cercato poi di tranquillizzare gli studentiche: "Non accettiamo che uno scenario diventi un fatto e ci stiamo muovendo per contenere il problema, se possibile azzerarlo. La recessione che seguirà il Covid riguarderà tutti, senza selezione".Secondo Manfredi tramite un, che il Ministero si impegna ad approvare entro maggio 2020. In cosa consisterà? Scopriamolo insieme.Il Ministero dell’Università e della Ricerca: cercare di arginare quanto possibile una probabiledagli atenei italiani che potrebbe avere luogo a settembre e ottobre 2020. Come poter assicurare a studenti e famiglie la possibilità di? A rispondere a questo quesito è il Ministro Manfredi che a Repubblica ha illustratoquest’estate: "Chiederò una cifra compresa tra i 300 e i 400 milioni di euro. Li spenderemo su tre titoli. Il primo è l'allargamento dell'area di chi non paga le tasse. Potremo far alzare la soglia dei redditi bassi, oggi fissata a 13.000 euro. Entro i 30.000 euro ci sono abbattimenti delle tasse, lavoreremo per farli crescere. Prenderemo in considerazione, questa è la novità, anche chi proviene da famiglie con introiti maggiori che hanno subito chiari e certificabili danni in questa fase. Uno studente figlio di ristoratori, un universitario con un genitore che vive grazie al turismo. Cercheremo misure specifiche, direi quasi individuali. Il lavoro di accertamento, lo so, è davvero difficile”. Ma gli interventi, infatti Manfredi continua spiegando che inoltre: "Vogliamo aumentare il Fondo integrativo statale per le borse di studio e, insieme alle Regioni, farle crescere per numero. Vogliamo concedere bonus, cioè contanti, a chi ha sentito in queste settimane il digital divide, chi non aveva sufficiente connessione per seguire le lezioni da remoto".Uno degli elementi che sicuramente peserà per tutte le famiglie nella scelta di far continuare gli studi ai propri figli: potrebbe essere possibile sospendere le tasse universitarie, almeno per? Il Ministro è intervenuto anche su questo aspetto, controbattendo che: "È un onere che lo Stato non può permettersi e, di fronte a risorse limitate, non vogliamo varare interventi generalisti, non tutti sono stati danneggiati dalla crisi. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, chi ha i soldi è giusto che paghi per la salvezza del sistema".Cambiando argomento, durante l’intervista del Ministro dell’Istruzione. Lestanno interessando, piano piano sia i laboratori, che le biblioteche, come affermato da Manfredi stesso: “Stanno riaprendo nel Paese, attraverso accordi su protocolli di sicurezza. Milano, Bologna, Roma, Napoli. È ripartito anche il prestito dei libri". Inoltre, sempre il Ministro dell’Istruzione ha fatto sapere che anche alcune Università: "Alcuni atenei, come La Sapienza, Sassari, vogliono esserci già a luglio. - tuttavia non tutti sono stati così fortunati, ha spiegato Manfredi, continuando - Altri, all'interno di aree più colpite, Bergamo per esempio, sono più conservativi. Le riaperture saranno modulate sulle volontà del territorio". Ma il Ministro spera che a settembre: "Vorremmo accompagnare la fase due con il ritorno in università, faremo un punto a giugno e pianificheremo nel dettaglio".