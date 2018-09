Dal liceo all'università: come affrontare i problemi del primo anno

Settembre è agli sgoccioli e, con ottobre, inizierà il nuovo anno accademico. Per tanti ragazzi è un “back to university”, ma per tanti altri è una nuova avventura: parliamo di tutti quei neodiplomati che proprio tra qualche settimana inizieranno il primo anno di università. L’impatto potrebbe essere traumatico per chi è abituato alla scuola, con le classi, i compiti per casa e le interrogazioni. Nei corridoi delle università il rischio è perdersi e perdere anche un po’ i propri obiettivi. Ma per impedire che questo anno diventi presto un vero e proprio disastro, Skuola.net ha preparato un prontuario anticrisi per il passaggio dal liceo all’università.

Come orientarsi con moduli e scadenze

Gestire il proprio tempo

Rispettare la tabella di marcia

Socializzare

Allarme bocciatura

Cambiare se è necessario

Lai è una grande protagonista del primo anno all’università. Fin da subito si inizia con le procedure di immatricolazione, la presentazione del modello ISEE, le tasse da pagare, i bandi e le scadenze da intercettare prima che sia troppo tardi. Purtroppo, imparerete presto che dovrete essere sempre piuttostoe spesso non è cosa semplice (diciamoci la verità, a volte gli stessi atenei non vi rendono la vita facile). A scuola, erano i prof a gestire per voi queste scartoffie! Vi consigliamo dida consultare settimanalmente per tenere sotto controllo eventuali informazioni importanti.Anche la scansione delle vostre giornate sarà molto diversa rispetto alla scuola. Avrete lama dovrete stare attenti a conciliare le ore di lezione con lo studio, hobbies, impegni e vita sociale. La soluzione è iniziare amagari con l’aiuto di app o agende, perché - purtroppo o per fortuna - non sarà il liceo a fornirvi l’orario e il calendario scolastico!La prima conseguenza di questa nuova libertà nel gestire impegni e tempo libero potrebbe essere laSe a scuola scappavate da interrogazioni e i compiti in classe, adessoCercate sempre di rispettare i piani, anche se avrete la tentazione di “fare l’esame la prossima volta”. Il consiglio è quello dima che non siano irraggiungibili.La vostra cara classe è ormai un ricordo. Certo, non tutti erano amici, ma eravate abituati a condividere gioie e dolori con le stesse persone per diversi anni. Adesso la situazione - certo, dipende dai corsi di laurea - è un po’ diversa.e che sia difficile creare un vero e proprio “gruppo classe” come alle superiori. Eppure all’università, come a scuola, è fondamentale darsi una mano tra studenti.sarà un po’ faticoso all’inizio, ma ne varrà sicuramente la pena.Al liceo eravate bravissimi, mai un’insufficienza: oggi, all’università, vi trovate a dover ripetere l’esame senza sapere bene il perché. La ragione è semplice: ile richiede un nuovo metodo, con una buona visione di insieme e capacità di ragionamento e analisi.ma è essenziale non scoraggiarsi e ricordarsi che quellaPotrete tornare a dare l’esame senza che rimanga traccia sul libretto di quella brutta avventura.Ma se doveste rendervi conto che il corso di laurea o l’ateneo non fa per voi, siete tranquillamente in tempo per cambiare la vostra scelta.