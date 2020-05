Università, quando riaprono e come: la lista completa

Ritorno all’università: la lista completa e delle attività

Dopo le restrizioni e le disposizioni governative per contenere la diffusione del virus, anche gli atenei si sono prontamente mobilitati per passare al digitale. Dal, però, alcune università riapriranno per serie diconcessi anche dall’ultimo decreto del ministro. Ecco la lista delle università che riaprono e in che modo, proposta dalLa ripresa delle attività dei laboratori di ricerca in tutta Italia è prevista. Se con un decreto per la prova unica a distanza per gliall’esercizio delle professioni,, ministro dell’Università e della Ricerca, aveva proceduto nel dare nuove direttive per ie i, con una direttiva inviata ai rettori negli scorsi giorni auspica che esami e sedute di laurea possano tornare in presenza già da luglio.punta già a fare esami in presenza a partire da luglio e l’è propensa a fare le prove scritte in sede già dal 1° giugno. Ecco la lista delle università con le relative date di riapertura proposte dal