Non ho finito di studiare, rimando l'esame oppure no?

Presentarsi all'appello senza aver terminato lo studio: i pro e i contro

Non hai niente da perdere

Il docente potrebbe ricordarsi di te

Potresti superare l’esame e portartelo a casa

Ripeti bene gli argomenti ricorrenti

Bisogna essere positivi

L’università è affar tuo

“Non mi sento pronto, tento al prossimo appello?”. Questa è una delle tanteche tutti gli studenti si sono posti almeno una volta durante l’. Cosa bisogna fare se il giorno dell’esame è ormai arrivato ma ci sono ancora pagine da leggere e studiare? Le risposte sono due: tentare la sorte eoppure evitare di fare scena muta eNel frattempo, noi di Skuola.net abbiamo pensato a dei pro e a dei contro delle singole opzioni.Glipossono diventare un vero e propriose dopo mesi di preparazione le pagine sono ancora tante e l’appello è già arrivato. Cosa bisogna fare in questa circostanza? Pensare di aver dedicato del tempo inutilmente alla materia ee sfruttare le conoscenze apprese? Ecco ie iche abbiamo elaborato dopo aver letto diverse esperienze universitarie in rete.Molti studenti si affidano all’e decidono di presentarsi ugualmente all’appello. Non si conoscono sempre le domande su cui verterà l’esame ma in molti credono che conoscendo un po’ l’argomento si potrebbe riuscire a fornire una risposta. Ovviamente tale discorso: se le risposte devono essere secche, i giri di parole non sono ammessi!Altri studenti evitano di presentarsi all’appello perché si preoccupano del fatto che il docente potrebbe ricordarsi dell’. In questa situazione si creerebbero due strade: potrebbe essere più severo alo si limiterebbe a verificare che le lacune manifestate nello scorso siano state sanate.Lain molti casi ha unnella buona riuscita dell’esame. Il docente, infatti, potrebbe porre delle domande sugli unici argomenti che si conoscono e magari verbalizzare anche un buon voto. Anche in questo caso, “tentar non nuoce”.Se ci si rende conto di non farcela con lo studio molti studenti iniziano ad elaborare un. Per non rimandare l’esame e pensare di aver sprecato del tempo nella preparazione della materia, in molti iniziano a concentrarsi solo sulleo sugli argomenti chiesti ai colleghi universitari negli ultimi appelli. In questo modo uno studente riuscirebbe a presentarsi all’esame e potrebbe riuscire a salvare l’esame conContro ogni tipo di ansia o preoccupazione, molti studenti pensano che. Tale pensiero potrebbe nascere dallache l’esame potrebbe essere facile o che il docente potrebbe essere clemente verso alcune mancanze.Saltare un esame non rappresenta undi cui preoccuparsi molto. Decidere di rimandare l’esame comporterebbe allo stesso tempo unadei tempi e dello studio. Cosa significa? Ogni volta che si presenta un problema bisogna non solo saper risolverlo ma anche cercare il modo per evitarlo in futuro. Per questo l'appello successivo andrebbe sicuramente meglio se si organizza lo studio in modo differente.