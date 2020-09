Primo esame contro ultimo esame universitario: qual è più spaventoso?

Università: è più spaventoso il primo o l'ultimo esame?

Il primo esame non si dimentica mai

I docenti sono più clementi

L’ultimo esame è uno scoglio

Al primo esame l’entusiasmo si è appena attivato

L’ultimo esame deve per forza andare bene

Il primo esame serve come prova

C’è chi lascia come ultimo l’esame più difficile

All’ultimo esame il docente potrebbe conoscerti

Al primo esame devi fare bella figura

Durante l’ultimo esame pensi solo alla laurea

L’all’autunno e la normalitàinizia a fare i primi passi. Tra qualche giorno quasi tutti gli atenei italiani inizieranno a ripopolarsi di studenti per l’inizio delle lezioni in sicurezza e in ottemperanza alle disposizioni per evitare la diffusione del virus. Gli studenti potranno sostenere gli esami in, online o in presenza.Ma ti sei chiesto quale esame universitario è più spaventoso tra il primo e l’ultimo? La risposta cambia da studente a studente ma noi abbiamo provato a raccogliere lefatte dagli studenti universitari in rete. Ecco cosa ne pensano!L’estate non è ancora finito ma ilsi fa sentire sempre di più. C’è chi ha sostenuto gli esami persi nella sessione estiva, c’è chi si prepara per l’ennesimo trasloco e chi si prepara per l’prima della laurea. Una domanda ricorrente che passa tra i pensieri degli studenti universitari concerne ladell’ultimo esame rispetto al primo: sarà il più spaventoso o il più facile? In rete gli universitari esprimono, ecco cosa abbiamo letto.Ildalla scuola secondaria di secondo grado all’università non è mai facile: gli studenti vengono investiti da modalità completamente differenti tanto che quasi tutto il primo semestre serve loro per. Per questo in molti sostengono che il primo esame universitario è il più spaventoso: la mole di studio, l’università vista come novità e la nuova ansia dopo l’esame di maturità Molti studenti universitari sostengono che il primo esame universitario sia il piùperché molti docenti comprendono che è il primo e tendono ad essere più clementi. Un buon voto, infatti, potrebbe essere unaper continuare a fare del proprio meglio nello studio degli esami successivi.“Pensavo di aver finito, invece...”. La maggior parte degli studenti inizia a scrivere laprima di concludere gli esami universitari. Quando pensano di aver finito, però, si rendono conto di trovarsi ancora nel loop degli esami e ciò causa ansia, preoccupazione o semplicemente assenza di. Per questo motivo in molti sostengono che l’ultimo esame universitario è un vero e proprio scoglio.La vita di una matricola è diversa da quella di uno studente che sta per laurearsi. Laè un momento tutto nuovo da sperimentare in cui l’entusiasmo dell’università si è appena attivato.Per molti la media è unafino all’ultimo esame per avere un buon. Per questo in molti impegnano le ultime forze a disposizione per superare al meglio l’ultimo esame.L’università è un mondo tutto da scoprire per tutte le: del primo esame non si conoscono del tutto lee non si riescono a fare a prima istanza le differenze con la semplice interrogazione a scuola. Per questo per molti studenti il primo esame è unaper capire come studiare e come preparare un esame universitario.Gli, quelli per che cui sie quelli in cui il docente è davvero? Per la maggior parte degli studenti universitari si devono fare per ultimi. Ecco perché l’ultimo esame universitario potrebbe essere proprio quello più difficile e spaventoso!Negli anni può capitare di dover sostenere l’esame con lo stesso professore o con il docente con il quale si è fatto unin passato. Per molti studenti questo potrebbe essere un. Ma attenzione, il vantaggio sta nel conoscere i modi di pensare e di agire del docente, i suoi argomenti favoriti o semplicemente il suo. L’ansia, infatti, diminuisce se di fronte si ha una persona che si conosce.Non si studia per accontentare i propri genitori o per fare bella figura ma il primo esame universitario rimane per molti ilda abbattere per fare bella figura ed essere certi che la scelta fatta sia quella giusta.Diciamoci la verità: l’ultimo esame è l’prima della stesura completa della tesi e della laurea. Molti studenti universitari sostengono che lasupera la preoccupazione dell’ultimo esame perché il traguardo è ormai vicino.