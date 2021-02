C'è lavoro in banca per i laureati in STEM: il 30% di 10mila assunzioni entro 2023

Le banche assumono: richiesti i laureati STEM

Innovazione nelle banche: quali assumeranno di più?

Dopo l’è sempre più evidente come lecontinuino ad influenzare anche il. Secondo l’ultima indagine condotta daa proposito di, le banche si adegueranno alle. Tra i risultati dell'indagine, emerge che ci sarà unatra gli assunti nei prossimi anni nel settore bncario, e contemporaneamente l’di coloro che hanno studiato discipline “” – per intenderciLacontinua ad affermare il suo effetto anche nei cambiamenti legati al. Ad abbracciare tale consapevolezza è un’indagine condotta da Il Sole24ore che, analizzando idelle principali banche italiane in termini di assunzioni, è venuto a capo di un sorprendente cambio di rotta: nei prossimi anni tra gli assunti in banca ci sarà unadei laureati in economia, unadi coloro che hanno studiato in facoltà umanistiche e giuridiche e unAdei laureati in discipline “”, acronimo di Science, Technology, Engineering, Mathematics. Saranno proprio le conoscenze e competenze di sviluppatori di software e di architetture di information technology, specialisti di user e custodir experience, data scientist e analisti dei dati a decretare il. Nell’indagine condotta il quotidiano economico-finanziario ha anche esplicitato ledi tale cambiamento, annoverando tra i fattori ile i diversiadottati dalle banche negli ultimi anni. Il, tuttavia, risiede anche nellaper i quali le banche co-progettano e finanzianopost laurea da anni.Guarda il video conagli esami universitari:Chi assumerà più personale? Spiccanocon 3500 nuovi dipendenti econ 2600, che grazie alla legge su quota 100 per i prepensionamenti potranno assumere in media un dipendente ogni due uscite. Ad aumentare il numero di dipendenti saranno anche banche di piccole e medie dimensioni comeche, insieme a, vorranno rivoluzionare la banca tradizionale puntando anche sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi legati al mondo dell’. A mantenere i piani di assunzione, infine, saranno anche le banche nate da processi di aggregazione comeche risponderanno anch’esse all’esigenza di avereapplicabili nella trasformazione delle banche.