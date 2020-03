Classifica università italiane 2020 per ogni indirizzo di studio

Top 10 delle migliori università italiane in Arte e Discipline umanistiche

1. Alma Mater Studiorum – University of Bologna

2. Università La Sapienza di Roma

3. Università di Venezia Ca’ Foscari

4. Politecnico di Milano

5. Università di Milano

6. Università di Padova

7. Università Cattolica del Sacro Cuore

8. Università di Pisa

9. Università di Firenze

10. Scuola Normale Superiore



Top 10 delle migliori università italiane in Ingegneria & Tecnologia

1. Politecnico di Milano

2. Politecnico di Torino

3. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

4. Università di Roma La Sapienza

5. Università di Padova

6. Università Federico II di Napoli

7. Università di Pisa

8. Università di Trento

9. Università di Milano

10. Università di Roma Tor Vergata



Top 10 delle migliori università italiane in Biologia e Medicina

1. Università di Milano

2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

3. Università di Padova

4. Università di Roma La Sapienza

5. Università Cattolica del Sacro Cuore

6. Università di Torino

7. Università di Napoli Federico II

8. Università di Firenze

9. Università di Pisa

10. Università degli studi di Pavia



Top 10 delle migliori università italiane in Scienze naturali

1. Università di Roma La Sapienza

2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

3. Università di Padova

4. Università di Pisa

5. Politecnico di Milano

6. Università di Milano

7. Università di Roma Tor Vergata

8. Politecnico di Torino

9. Università di Napoli Federico II

10. Università di Torino



Top 10 delle migliori università italiane in Scienze Sociali e Management

1. Università Bocconi di Milano

2. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

3. Politecnico di Milano

4. Università di Roma – La Sapienza

5. Università di Padova

6. Università Cattolica del Sacro Cuore

7. Università di Milano

8. Istituto Universitario Europeo

9. Università di Trento

10. Università di Roma Tor Vergata



Secondo l’da poco pubblicata del “” , sono otto le università italiane che conquistano un posto nei primi dieci della classifica mondiale, suddivisi per disciplina.Questo lavoro di ricerca, condotto dalla QS Quacquarelli Symonds, ha coinvolto in tuttodisseminati in, comparandone i. Per ciò che riguarda la sola penisola italiana invece sono stati confrontati 413 programmi didattici di 47 atenei sparsi su tutto il nostra territorio, alcuni dei quali risultano eccellenze in grado di tenere testa ai più illustri atenei internazionali come Oxford ed Harward.Rimane molto alto e stimato su scala mondiale infatti iche, come sottolinea anche la voce esperta e qualificata di Ben Sowter, vicepresidente di QS Quacquarelli Symonds,, dato che ormai, dopo la Brexit, la Gran Bretagna non è più ufficialmente parte dell’Unione Europea.Guarda anche:L’ambito delleconsiderato per stilare la classifica ha coinvolto diversi indirizzi di studio tra cui Archeologia, Architettura, Arte & Design, Lingue e storia antiche, Lingua e Letteratura inglese, Storia, Linguistica, Lingue Moderne, Arti dello spettacolo, Filosofia, Teologia, Storia delle religioni.Nel settore umanistico, tra tutte le nostre università spicca indiscussache si piazza al, preceduta solo dall’. Ma lo storico ateneo romano non è certo l’unico a distinguersi tra i migliori dato che. A livello mondiale primeggiano indiscusse la Oxford University, la Harward University e la University of Cambridge.Per ciò che riguarda la top 10 tutta italiana dei migliori atenei negli studi umanistici, troviamo:I percorsi di studio presi in considerazione per tutte le facoltà dicomprendono gli indirizzi in Scienze e Sistemi informatici, ingegneria chimica, Ingegneria civile e strutturale, Ingegneria elettrica, Elettronica, Ingegneria meccanica, Ingegneria Aeronautica, Ingegneria Industriale, Ingegneria minerale e di estrazione.Il podio internazionale è occupato dal Massachusetts Institute of Technology, seguito dalla Stanford University e dall’University of Cambridge.Tra le eccellenze italiane nel campo prettamente scientifico e tecnologico primeggiache si contende più posti nella top 10 mondiale in diversi indirizzi di studio: risulta infatti al settimo posto tra le università migliori al mondo in Architettura, al sesto posto in Arte & Design, al settimo in Ingegneria civile e strutturale e infine al nono in Ingegneria meccanica, aereonautica e industriale.Nella classifica italiana delle dieci eccellenze universitarie in Italia nel settore degli studi nel campo dell’ingegneria troviamo:Il lavoro della ricerca conclusa ha analizzato la qualità dei programmi di studio delle facoltà relative a tutti gli ambiti delletra cui quelle di Agricoltura e Silvicoltura, Anatomia e Fisiologia, Biologia, Odontoiatria, Medicina e Chirurgia, Infermieristica, Farmacia e Farmacologia, Psicologia e Veterinaria.Per ciò che riguarda la situazione accademica mondiale nel settore della Biologia e della Medicina, il podio è occupato ancora una volta dagli illustri atenei di Harward, Oxford e Cambridge mentre la prima italiana, l’università di Milano, si incontra alla posizione 83.Secondo la top 10 prettamente italiana invece le nostre università si distribuiscono nel seguente modo:L’indagine sulle facoltà di Scienze naturali ha coinvolto gli indirizzi di Chimica, Scienze della Terra, Biologia marina, Scienze dell’ambiente, Geografia, Scienze dei materiali, Matematica, Fisica e infine Astronomia.Nella classifica internazionale, il primo ateneo italiano compare al 69° posto con l’, mentre la scalata dei primi tre posti di eccellenza in assoluto è rappresentata dall’università del Massachusetts, seguita da quella di Harward e poi di Stanford.La classifica italiana dei migliori dieci atenei negli studi di Scienze naturali è formata da:Sono molte le facoltà prese in considerazione dalla ricerca condotta per stilare la classifica mondiale sull'efficienza degli studi in: Contabilità e Finanza, Antropologia, Business & Management, Scienze della comunicazione e dei media, Studi di sviluppo, Economia & Econometria, Scienze dell’educazione e della formazione, Gestione dell’ospitalità e del tempo libero (Hospitality & Leisure Management), Legge, Biblioteconomia, Gestione dell’informazione, Scienze politiche, Politica sociale e amministrazione, Sociologia, Scienze motorie, Statistica e ricerche operative.A contendersi i primi posti sono risultate in ordine di eccellenza la Harward University, la London School of Economics and Political Sciences (LSE) e a chiudere il podio si trova la Stanford University mentre la prima università si incontra al 16° posto, occupato dallaPer ciò che riguarda la classifica italiana delle 10 migliori università in Scienze Sociali e Management, troviamo: