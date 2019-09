Classifica migliori università per trovare lavoro 2020

Gli indicatori usati per stilare il QS Graduate Employability Rankings 2020

1. La reputazione delle università secondo l'opinione di oltre 44.000 datori di lavoro sondaggiati in tutto il mondo;

2. l dati sulla alma mater di 29.000 individui di grande successo per capire quali università producono leader e influencer;

3. Le partnership stabilite dalle università con recruiter locali e internazionali per offrire internships e altre opportunità per sviluppare le competenze degli studenti;

4. La presenza di aziende nel campus per reclutare talenti;

5. La percentuale di occupati entro dodici mesi dal conseguimento della laurea.



Migliori atenei per trovare lavoro: le prime 10 del QS Graduate Employability Rankings 2020

La classifica mondiale 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2 Stanford University

3 University of California, Los Angeles (UCLA)

4 The University of Sydney

5 Harvard University

6 Tsinghua University

7 The University of Melbourne

8 University of Cambridge

9 The University of Hong Kong

10 University of Oxford



Le migliori università 2020 per trovare lavoro per area geografica

Africa



1 University of Cape Town

2 University of Witwatersrand

3 The American University in Cairo



Europa



1 University of Cambridge

2 University of Oxford

3 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology



America Latina



1 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

2 Tecnológico de Monterrey

3 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)



Nord America



1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2 Stanford University

3 University of California, Los Angeles (UCLA)



Oceania

1 The University of Sydney

2 The University of Melbourne

3 The University of New South Wales (UNSW Sydney)



Le migliori università in Italia per trovare lavoro

Ecco la classifica completa delle università italiane 1 Politecnico di Milano

2 Università di Bologna

3 Università Sapienza di Roma

4 Politecnico di Torino

5 Università Cattolica del Sacro Cuor

6 Università di Padova

7 Università di Pisa

8 Università di Milano

9 Università di Torino

10 Università di Trento

11 Università di Napoli (Federico II)

12 Università Ca' Foscari di Venezia

13 Università di Pavia

14 Università di Pisa

15 Università Tor Vergata di Roma

16 Università Bicocca di Milano

17 Università di Verona



Qual è l'ateneo migliore del mondo per? Semplice, è il Mit di Boston. il Massachusetts Institute of Technology si conferma, non solo il miglior ateneo del mondo in tema di ricerca e didattica, ma anche al primo posto per l'occupabilità dei suoi studenti dopo aver conseguito il titolo di studio. Lo certifica il. Alle sue spalle altre due univesità statunitensi: università statunitensi: Stanford e Ucla. Primo degli italiani il Politecnico di Milano (16esimo), seguito dall’Alma Mater di Bologna (84esimo).Per esplorare il rapporto università - occupabilità, nel complesso QS utilizza cinque indicatori che misurano:Vince, dunque, il Mit di Boston, poi la Stanford University e la University of California (Ucla) di Los Angeles. Al quarto posto troviamo l'Università di Sydney, poi quella di Harvard. Al sesto posto c'è la prima asiatica, l'Università Tsinghua. Settimo posto, invece, per l'Università di Melbourne, mentre all'ottavo c'è l'Università di Cambridge, la prima europea. Nono posto per Hong Kong, decimo per Oxford.Prima delle italiane il, che é quinto al mondo nell'indicatore "Graduate Employment Rate", cioè la proporzione dei laureati occupati a 12 mesi dalla laurea. Sono in totale 17 le università italiane che sono tra le top-500 al mondo.Il Politecnico di Milano perde cinque posizioni ma rimane il numero uno incontrastato in Italia. Oltre ad essere la quinta migliore università al mondo per la proporzione di laureati occupati entro un anno dal conseguimento del titolo di studio, si classifica sedicesimo per la quantità e qualità delle partnership stabilite con le aziende, mentre l'Università di Bologna ottiene il 18° posto nello stesso indicatore e sale all'84° posto nella classifica.Guadagna cinque posizioni la Sapienza - Università di Roma, che si classifica al 93° posto. Il Politecnico di Torino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore seguono a ruota.