Classifica migliori università italiane: ecco quali sono

Classifica università italiane La Repubblica-Censis - Le Migliori Università Italiane 2018

Mega atenei e grandi atenei statali 2018 2019

Atenei statali medi e piccoli: primi posti per Siena e Camerino

Politecnici e atenei non statali

Classifica università italiane La Repubblica-Censis - Le Migliori Università Italiane 2017

Mega atenei 2017

Grandi atenei 2017

Medi atenei 2017

Piccoli atenei 2017

Politecnici 2017

Classifica università italiane The Times Higher Education - Le Migliori Università Europee 2016

Classifica università europee

Classifica migliori università italiane

, a poche settimane dall'inizio del nuovo accademico,, quelle a cui si rivolgeranno la maggior parte degli studenti. Per rendere il quadro il più omogeneo possibile, la classificasuddivide gli atenei in macrocategorie,, valutando vari aspetti: dalle strutture alla comunicazione, dai servizi al livello d'internazionalizzazione.I mega atenei statali sono quelli che superano i 40mila iscritti. La classifica vede piazzarsi nuovamente al primo posto, come lo scorso anno, l’Università di Bologna con 91,2 punti. Secondo posto pari merito per tre atenei, l’Università di Firenze, l’Università di Roma La Sapienza e l’Università di Padova, tutte con 86 punti. Ultimo posto per l’Università di Napoli Federico II, immediatamente preceduta da quella di Catania. Si piazza terzultima l’università di Milano.Per quanto riguarda i grandi atenei, quelli con un numero di iscritti che oscilla tra i 20mila e i 40mila, guida la classifica l’Università di Perugia con 93,8 punti, mantenendo la media del precedente anno tranne per il punteggio relativo alle strutture per studenti, che è calato di 5 punti. Al secondo posto spicca per virtù un ateneo del sud, l’Università della Calabria in provincia di Cosenza, che conta 92 punti.Anche per gli atenei medi si riconferma il primo posto ll’Università di Siena con ben 99 punti in totale. In seconda posizione troviamo l’Università di Sassari con 98 punti, immediatamente prima della terza, l’Università di Trento, con 96,8 punti. Per la prima volta nella classifica compare, grazie all’incremento dei suoi iscritti, l’Università di Macerata, che si prende l’ottava posizione con 84,6 punti. L’ultimo posto degli atenei medi spetta all’Università di Napoli L’Orientale. Al penultimo troviamo Parthenope, sempre di Napoli, e al terzultimo l’Università degli Studi Magna Graecia a Catanzaro.Passando ai piccoli atenei si conferma nuovamente in cima alla classifica l’Università di Camerino (Macerata) con 91,4 punti. Al secondo posto troviamo un ateneo del sud, l’Università di Foggia, con 87,6 punti. Ultima e penultima posizione in questa categoria sono state ottenute rispettivamente dall’Università del Molise e da quella del Sannio.Al primo posto, stabile nella classifica dei politecnici, troviamo quello di Milano con 91,2 punti seguito dallo Iuav di Venezia coi suoi 89 punti. Terzo e quarto posto rispettivamente per i politecnici di Torino e Bari.Per la classifica degli atenei non statali, è la Bocconi di Milano la prima tra i grandi atenei (oltre 10mila iscritti) non statali, con 95,6 punti. Immediatamente dopo troviamo l’Università Cattolica con 87,6 punti. Nei medi atenei, che contano tra i 5mila e i 10mila studenti, troviamo due università della capitale: la Luiss al primo posto con 91,4 punti e la Lumsa al secondo con 83,8. Più numerosa la classifica dei piccoli atenei, che vede sul podio al primo posto la Libera Università di Bolzano (106 punti) seguita dalla Liuc-Università Cattaneo di Castellanza (Va) con 92,6 punti. Ultima posizione per l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba), immediatamente preceduta dall’Università Europea di Roma.Tra i gli atenei con più di 40mila iscritti al primo posto si conferma Bologna (92.0), avanti a Firenze (88.2) e Padova (87.2). Ai piedi del podio La Sapienza di Roma (86.8), poi via via Pisa, Palermo, Torino, Bari, Milano, Catania e la Federico II di Napoli.Tra gli atenei che contano tra i 20mila e i 40mila iscritti troviamo Perugia (94.8), poi Pavia (91.6) e Parma (89.6). Ai piedi del podio troviamo Modena e Reggio Emilia, poi Calabria, Cagliari, Genova, Venezia e Salerno.Tra gli atenei con la quota da 10mila a 20mila iscritti, il primo posto è di Siena (99.4) davanti a Trento (99.2) e Sassari (97.8). Quarto posto per Trieste (92.8), poi via via Udine, Brescia, Marche, Urbino Carlo Bo e Salento.Tra le piccole università (fino a 10mila iscritti) primo posto per Camerino con 97.2, poi Teramo con 89.6 e Macerata con 87.6.Milano prima tra i Politecnici davanti a Venezia, Torino e Bari.Le. E a confermarlo è il Times Higher Education Magazine. Infatti, stando allaquelli italiani si trovano nelle prime 100 posizioni. Quali sono le? Le accademie pisane: La Normale e la Scuola Sant’Anna che troviamo, infatti, rispettivamente al 50esimo e al 90esimo posto. Ma come vengono classificati gli atenei? Per qualità dell’insegnamento, prospettiva internazionale, livello di ricerca e della formazione, citazioni, capacità d’investimento sui progetti dell’università e, novità di questo ranking, reputazione sui media.La vetta della, è quasi interamente occupata da atenei “made in UK”. Sul podio, infatti, ci sono: l’Università di Oxford (al primo posto), quella di Cambridge (al secondo) e l’Imperial College London (al terzo posto). Il dominio britannico è interrotto dall’ ETH Zurich, università svizzera che si conquista il quarto posto delle. Dopodichè, fino all’ottava posizione, ci sono ancora atenei britannici. Ma non se la cavano male anche Germania e Paesi Bassi che piazzano, rispettivamente, 4 e 3 università nelle prime 20 d’Europa. E in Italia? Com’è la situazione? E quali sono lesecondo il Times Higher Education Magazine.La? Come anticipato è La Normale di Pisa che conquista il 50esimo posto, seguita dalla Scuola Sant’Anna di Pisa al 90esimo. E le altre? In totale sono ben 19 gli atenei italiani presenti tra i top 200 d’Europa e si trovano quasi tutti nel Nord Italia. Ma ecco allora lache è possibile ricavare da quella del Times Higher Education Magazine.



#19 Università di Roma3

#18 Università di Roma Tor Vergata

#17 Università di Modena e Reggio Emilia

#16 Politecnico di Torino

#15 Università di Verona

#14 Università di Milano Bicocca

#13 Università di Firenze

#12 Università di Pavia

#11 Università di Napoli Federico II

#10 Università di Torino

#9 Università di Milano Statale

#8 Università di Trieste

#7 Università di Padova

#6 Università di Roma La Sapienza

#5 Università di Bologna

#4 Politecnico di Milano

#3 Università di Trento

#2 Scuola Superiore Sant’Anna

#1 Scuola Normale Superiore di Pisa





Classifica università italiane La Repubblica-Censis - Le Migliori Università Italiane 2016

Le università mega

Le università grandi

Le università medie

Le università piccole

I politecnici

Classifica Università Italiane Censis 2015

Gli atenei mega 2015

Gli atenei grandi 2015

Gli atenei medi 2015

Gli atenei piccoli 2015

I politecnici 2015

Classifica Università Italiane Censis 2014

Gli atenei mega 2014

Gli atenei grandi 2014

Gli atenei medi 2014

Gli atenei piccoli 2014

I politecnici 2014

Ripercorriamo la classifica Censis degli ultimi anni per scoprire l'andamento degli atenei italiani., grazie soprattutto alla qualità dei suoi servizi digitali. Seguono Padova e Firenze. L'università di Pisa si piazza invece ai piedi del podio, insidiata dalla "Sapienza" di Roma e da quelle di Palermo e Torino. Abbastanza male la statale di Milano, solo ottava.(tra i 20mila e i 40mila iscritti). Terza l'università della Calabria di Cosenza; più staccate Parma, Genova, Cagliari e Verona. Arrancano quelle delle grandi città come "Tor Vergata" a Roma e la "Bicocca" di Milano.(numero di iscritti tra 10mila e 20mila), quello che ottiene il punteggio più alto tra tutte le università d'Italia; buoni risultati anche per Siena, Sassari e Trieste.Molti preferiscono studiare in atenei dal numero contenuto di iscritti, sperando di riuscire a orientarsi meglio e di essere seguiti di più nella didattica., in questo, sembra essere una garanzia, piazzandosi. Più staccate altre realtà di provincia come Foggia, Macerata e Teramo.La classifica Repubblica-Censis ha voluto mettere in una casella a parte i politecnici, forse per la particolarità dell'insegnamento, che li differenzia da tutte le altre facoltà., seguito da quello di Venezia. Più giù Torino e Bari.Tra le classifiche di questo genere, anche quella compilata daè particolarmente autorevole. Quella che si riferisce all'anno 2015,. Per ognuna di queste categorie, viene stilata una classifica degli atenei sulla base del punteggio ottenuto nell'offerta di servizi, borse, strutture, web e internazionalizzazione. Ecco i risultati.- Nella classifica Censis del 2015 nei primi tre posti ci sono, che sono in prima, seconda e terza posizione. Seguono. Tra gli atenei che seguono ci sono, che superano la statale di Milano. Ultime posizioni perA guadagnarsi il podio tra gli atenei tra i 20mila e i 40mila iscritti sono, in ordine di classifica,. Seguono al 4°, 5° e 6° posto. A metà classifica troviamo, seguite da. Le ultime tre posizioni sono occupate dall'Università de L'Aquila, di Chieti e Pescara, e l'Università di Caserta.La classifica del Censis definisce atenei medi le università che hanno tra i 10mila e i 20mila iscritti. Tra le 15 università analizzate, in cima ci sono. Sotto al podio troviamo invece. A metà classifica si trovanoseguite da Salento, Urbino e Ferrara. Alla fine della lista nelle ultime 4 posizioni:e purtroppo le due napoletane l'Orientale e Parthenope agli ultimissimi posti.Tra gli atenei piccoli, sotto ai 10mila iscritti, batte tutti. L'università marchigiana supera così, che si trovano in seconda e terza posizione.arriva quarta, mentre quinte e sesta Foggia e l'Università della Tuscia. A seguire poi l'. In coda alla classifica, invece, si piazzanoUniversità di Catanzaro e, infine,Nella "classifica" del Censis ci sono anche i Politecnici. In prima posizione si colloca il, in seconda troviamo ilsegue il. In quarta posizione infine, ilSvettano tra tutte, rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Seguono. Al di sotto di questi atenei troviamo, che superano la statale di Milano. Ultime posizioni perA guadagnarsi il podio tra gli atenei tra i 20mila e i 40mila iscritti sono, in ordine di classifica,. Seguono al 4°, 5° e 6° posto, quest'ultima a pari merito con Genova. Occupano la metà classifica, seguite da. Le ultime tre posizioni sono occupate dall'Università de L'Aquila, di Chieti e Pescara, e di nuovo da Napoli con la II università.Censis definisce atenei medi le università che hanno tra i 10mila e i 20mila iscritti. Tra le 15 università prese ad esame, spiccano. Sotto al podio troviamo invece. Occupano le posizioni di metà classificaa pari merito in settima posizione, seguite da Brescia, Ferrara e Urbino. E poi veniamo alle ultime 4 posizioni: dopo la, purtroppo troviamo le due napoletane l'Orientale e Parthenope.Tra gli atenei piccoli, sotto ai 10mila iscritti, batte tutti. L'università marchigiana supera così, che si trovano in seconda e terza posizione.arriva quarta, mentre quinte a perimerito arrivano Piemonte Orientale e Foggia. Seguono poi l'. A fondo classifica, invece, si piazzanoe, infine,Anche i politecnici sono stati "classificati" dal Censis. In prima posizione si colloca il, in seconda troviamo il vicino. Si guadagna il podio anche il. Si posiziona quarto e ultimo ilFonte foto: Censis



Carla Ardizzone, Carmine Zaccaro