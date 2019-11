La classifica delle migliori "nuove" università in Italia

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)

Ilfotografa il posizionamento delle prime 175 università al mondo con meno di 50 anni dalla loro fondazione. La classifica è gestita da Springer Nature, una casa editrice accademica, ed è volta a lodare e incoraggiare tutte le università, ma che si sono già distinte secondo alcunistabiliti proprio da Springer Nature, e che sono:su un ampio numero di riviste internazionali di alta qualità. Questi due fattori vengono controllati e quindi aggiornati con cadenza mensile e riguardanodi attività ininterrotta. In questa classifica, nella quale gli istituti cinesi sono la maggioranza (sono undici tra i primi cento) nella top ten sono presenti solo: lodi Losanna e l'. Nessun ateneo nordamericano. Nei primi 165, però, c'è anche, con diversi atenei piazzati in posizioni molto buone a livello internazionale, scopriamo quali sono le migliori università "giovani" italiane.Laè la migliore università giovane in Italia. Creata nel 1978, si piazza in 33esima posizione. Si tratta n centro scientifico di eccellenza in termini nazionali e internazionali. Situata a Trieste conta di 71 professori e più di. Gli insegnamenti dell'ateneo si distribuiscono in(da astrofisica fino alla neurobiologia). Gli studenti accedono alla Scuola dopo averche si svolge annualmente. Terminato il corso, articolato in attività di studio e di ricerca, gli allievi conseguono il titolo di, un titolo equipollente al "dottore di ricerca".L'Universitàè nata nel 1998 e si posiziona in(ottava in Europa). L'ateneo consta di quattordici dipartimenti e oltre trenta Centri di Ricerca che lavorano in collaborazione con molte tra le principali aziende nazionali e internazionali. Analizzando nel dettaglio le aree disciplinari,in particolare hanno raggiunto risultati estremamente positivi. Situata a Milano consta dicon 790 docenti.L'Universitàè nata nel 1992 e si posiziona al 59esimo posto. Situata a Roma, nell'omonima area, consta di quasicon più di mille tra docenti e ricercatori. Sono sei le macro-aree: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere, Medicina e Scienze matematiche. Ospita all’interno dell’area, come il(Centro Nazionale delle Ricerche) e(Agenzia Spaziale Italiana. Tor Vergata offre circa: 112 corsi di laurea (triennali, anche ad orientamento professionale, magistrali e a ciclo unico), circa 140 percorsi post- aurea (corsi di perfezionamento, master di primo e secondo livello, anche online), 47 scuole di specializzazione, 31 corsi di dottorato e summer school.L'è in vita dal 1992 e si posiziona al 99esimo posto. Situata a Roma, consta di 34mila iscritti e quasi 900 tra docenti e ricercatori. Sono attiviche offrono corsi di Laurea/Laurea magistrale, Master, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca, Scuole dottorali e Scuole di specializzazione.L'è stata creata nel 1972 e si posiziona al. Situata a Rende e consta di 26mila iscritti. L'ateneo è organizzato in 14 dipartimenti: dalla biologia fino a scienze politiche passando per economia e matematica. Bencon scuole di specializzazione, 13 centri interdipartimentali, il Museo di Storia Naturale della Calabria/Orto Botanico, il museo di Paleontologia, il Museo per l'Ambiente/Rimuseum, ilL'si posiziona alla 135esima posizione. Nata nel 1991, sono 28mila gli studenti iscritti, sono(sedi a Napoli, Caserta, Aversa, e Santa Maria Capua Vetere). Presso l'ateneo napoletano sono previsti anche percorsi formativi, come: Graduate Degree in Medicine and Surgery in English, Nursing, Data Analytics, e le laurea Magistrale in Architecture – Interior Design and for Autonomy, e in Molecular Biotechnology.L'si posiziona alla 104esima posizione. Nata nel 1982, sono, sono i 600 docenti e ricercatori, più di 500 dipendenti tecnici e amministrativi. E': Economia e management, Giurisprudenza, Ingegneria civile, Ingegneria dell'informazione, Ingegneria meccanica e industriale, Medicina molecolare e traslazionale, Scienze cliniche e sperimentali, Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica.