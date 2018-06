Tanti appelli in pochi giorni? Come fare se il calendario degli esami è "impossibile"

Tanti esami in pochi giorni

Calendario d'esame impossibile

Il primo caldo inizia a farsi sentire e tutto intorno a noi ci ricorda che l’è alle porte. Nonostante questo, il pensiero della vicinanza della tanto temutaimpedisce ai poveri studenti universitari di pensare alle proprie vacanze, rendendoli preoccupati e terribilmente. A peggiorare la situazione sta il fatto che, molto spesso, gli appelli si concentrano tutti inportando i ragazzi a vere e proprie crisi isteriche miste ad attacchi di panico…Purtroppo non esiste una regolamentazione sul calendario d'esame: a volte può essere "impossibile" perché i professori scelgono date molto vicine e - a volte - contemporanee per verificare le conoscenze degli alunni. Qualora si verificassero una o più corrispondenze, consigliamo di scrivere un lettera al presidente del corso di laurea segnalandogli il problema e provando a cercare una soluzione.Purtroppo non è raro che si verifichino casi del genere. Questo succede quando i professori, nella scelta delle date dei loro appelli,fra loro e non danno nemmeno uno sguardo a quello che hanno deciso gli altri docenti. Per questo, molti studenti sono costretti a rimboccarsi le maniche e a passare delle vere e proprieper spuntarla. In questo caso, ragazzi, non fatevi prendere dal panico ed iniziate adil lavoro.

Come organizzarsi per superare tanti esami in pochi giorni

Innanzitutto, nel caso in cui tutte le date di primi appelli si concentrino in una sola settimana, spostate, se è possibile, qualche esame agli appelli successivi. Infatti, anche se sappiamo bene quanto sia grande il desiderio di godervi l’estate togliendovi il pensiero degli esami il prima possibile, questa è l’unica soluzione per evitare che lo stress si impadronisca di voi.

Un metodo di studio rapido ed efficace aiuta

Ovviamente, è quasi inutile dirvi che doveteil prima possibile per evitare di ritrovarvi con dei carichi di studio enormi addossati tutti nei giorni prima dell’esame. Il trucco, in questo caso, è trovare un metodo di studio adatto a voi e seguirlo. Anche lae lagiocano un ruolo chiave. Infatti, ammettiamo che non è facile stare deicon il pensiero dei vostri amici che se la spassano alma, dopo gli esami, passare un’estate completamente, vale davvero il prezzo che state pagando.Serena Rosticci