Università, previsti meno diecimila iscritti 2020/2021: allarme "fuga" di studenti

Università 2020/2021: calo di iscritti?

Quanto caleranno le iscrizioni all’Università nel 2020/2021?

Come evitare un calo di iscritti all’Università?

Questo 2020 è senza dubbio un anno: la pandemia che si è abbattuta sul mondo a partire da gennaio/febbraio ha messo in crisi un po’ tutti i settori, tra i quali rientra anche la scuola e in particolare. Infatti, come già si è visto più volte nel nostro Paese,E a conferma di questi presentimenti negativi è intervenuto un rapporto della, un'associazione privata senza fini di lucro, che include nel suo statuto lo scopo di promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia. Scopriamo quindi cosa dicono queste previsioni.Già durante le precedenti crisi economiche, soprattutto quella del, si è registrato un importante, con una flessione maggiore nel Mezzogiorno. E proprio per questa riflessione il rapporto parla di un totale di quasi; in particolar modo si prevede un calo di circae i restanti. Il tutto si colloca in un quadro che in realtà ancora. Infatti, gli atenei, soprattutto del Mezzogiorno, nel corso di questi anni hanno visto solamente un, ancora lontane dai valori pre-crisi.Come quindi già sappiamo, durante le crisi economicheuna volta che questi ultimi sono usciti dalla scuola superiore. E in momento storico nel quale l’Italiache si era portato avanti fino al 2019, dove al Centro-Nordanche rispetto a quelli pre-2008. E invece, tutti questi sforziche si sta affacciando sull’Europa e sul mondo proprio a causa della pandemia: per questo la SvimezQuindi, se questo scenario sembra quasi inevitabile, è proprio la ricerca della Svimez a dare qualcheche il Ministero dell’Università potrebbe raccogliere per evitare una dispersione delle matricole troppo elevata. Una delle misure da tenere sicuramente in considerazione. Inoltre, citando direttamente il rapporto della Svimez, l’associazioneanche di “prevedere, in conseguenza della crisi, una borsa di studio statale che copra l’intera retta 2020 nelle università pubbliche, vincolata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi nel primo anno di corso. La crisi ha dimostrato poi l’utilità degli strumenti digitali e il Mezzogiorno deve farsi trovare pronto per evitare un ulteriore acuirsi del fenomeno della fuga dei cervelli in versione digitale”. E conclude, precisando chedefinire “un piano organico di interventi per l’università che coinvolga anche altri livelli istituzionali. Regioni o altri ministeri possono fare la loro parte prevedendo ulteriori misure a sostegno dei giovani che intendono intraprendere la carriera universitaria. Non solo in termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno già dato ottimi segnali in questo senso.”