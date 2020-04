Università, Manfredi: anche lauree come Farmacia e Odontoiatria potranno essere abilitanti

Farmacia e Odontoiatria come Medicina: niente esame di abilitazione

Il Ministro Manfredi sulle lauree abilitanti

Arrivano ulteriori, e a comunicarle è il Ministro dell’Università in persona,. Infatti sembrerebbe che l'intenzione del Ministero e del Governo sia di applicare le medesime regole utilizzate per sbloccare tutti i nuovi medici, anche perMa vediamo nel dettaglio la nuova proposta del Ministro Manfredi.Se prima di marzo per ottenere l’abilitazione per svolgere la professione del Medico era, dopo il, approvato ed entrato in vigore verso la metà di marzo 2020,. Infatti in questo modo il Governo, in piena, ha reso disponibili tutti quei giovani laureati che attendevano di svolgere l’esame di Stato prima di poter essere chiamati per aiutare il sistema nazionale sanitario durante questa grave crisi da Covid-19. A quanto pare però, in questi giorni, si sta pensando di usare lo stesso meccanismo per sbloccare dal vincolo dell’esame di Stato ancheA confermarlo è stato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, che ha dichiarato: "In un obiettivo di medio periodo, dopo la laurea abilitante in Medicina dobbiamo valutare la possibilità - penso ad esempio ad Odontoiatria o a Farmacia - di rendere abilitanti altri lauree". Il Ministro ha pronunciato queste parole, riportante poi dal sito AdnKronos , durante la sua. Quindi nel prossimo decreto tutti i neolaureati inpotrebbero doversi tenere pronti in caso di una chiamata da parte della propria regione di appartenenza. L’iniziativa, come ad esempio di Alessandro Melicchio, deputato del MoVimento 5 Stelle, che ha commentato positivamente l’intervento del Ministro Manfredi: “Si tratta di un'ottima notizia che conferma che la grande attenzione del governo per tutti gli operatori in prima linea, che stanno dando contributi preziosi al nostro Paese in questa emergenza".