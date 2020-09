Manfredi: in arrivo ddl su lauree abilitanti. La laurea sarà anche Esame di Stato

Lauree abilitanti come segno di necessaria “modernizzazione”

Si può integrare l’Esame di Stato nel percorso di laurea?

Negli ultimi mesi la questione delle lauree abilitanti è stato al centro di numerosi dibattiti. La pandemia, infatti, ha evidenziato i limiti di percorsi di studio non abilitanti, in particolar modo di quelli appartenenti ale a quello. Proprio sulle lauree abilitanti sono in arrivo dellescopri di cosa si tratta!Guarda anche:Per far fronte alle urgenti necessità in cui versa la nostra sanità pubblica, ilha annunciato l’intenzione di presentare: “In Consiglio dei ministri presenterò un ddl sulle lauree abilitanti, sicuramente per l'area sanitaria, si individuerà un percorso.Io credo sia. Considero molto importante il tema dell'università e della ricerca che sono patrimonio del paese e non di una parte politica. Deve essere un percorso condiviso. È un dovere non solo istituzionale ma anche nei confronti dei nostri giovani che devono essere messi al centro del nostro progetto”.Modernizzare i percorsi di laurea rendendoli abilitanti è un passo importante per accompagnare e immettere, in modo più veloce e diretto, i giovani laureati nel mondo del lavoro. Il progetto del Ministro Manfredi non prevede la cancellazione dell’Esame di Stato, sancito dalla Costituzione, ma semplicemente la sua integrazione all’interno del titolo di studio: “Il concetto della laurea abilitante è che”. L’obbligatorietà delche già rappresenta parte integrante di molti corsi di studio accademici, potrebbe dunque diventare: “Lo studente sarà valutato anche in merito al tirocinio professionale, che si è tenuto durante il corso degli studi. Si richiederà la presenza dei rappresentanti degli ordini professionali, considerato che l’accesso alle professioni è regolato per legge dagli organi professionali”.