Il prof universitario esalta Hitler su Twitter, bufera sui social

Come spesso accade, basta un post per scatenare. Quella che sta imperversando in queste ore, come informa la testata giornalistica, coinvolge Emanuele Castrucci,. Sul proprio profiloil professore universitario ha pubblicatoaccompagnata da una frase che fa molto discutere “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”.Lo scalpore del post incriminato è stato accresciuto notevolmente anche da un’altra pubblicazione dello scorso 20 Novembre da parte del docente che, sempre sulla sua pagina social, aveva pubblicato, movimento politico fascista rumeno “Non c'è nulla che i giudei temano più dell'unità di un popolo”. Anche, Ruth Dureghello, ha preso posizione contro l’, facendo appello al Miur e al Ministro dell’Istruzione con la richiesta esplicita di provvedimenti disciplinari immediati: “Come pensiamo di poter combattere l'antisemitismo quando nelle aule universitarie un docente insegna i pregiudizi antiebraici? Faccio appello al ministro Fioramonti e al Rettore affinché allontanino immediatamente questo professore”.Guarda anche:Come è facile immaginare, sono state moltepliciin merito a questo post, a tal punto che, Francesco Frati, chiedendo prontamente a quest’ultimo una spiegazione sul grado diTra le molte voci di biasimo per il contenuto pubblicato anche quella dellache haa sostegno dell'operato di Hitler come di qualsiasi altra forma di nostalgico ritorno al fascismo, dichiarato anticostituzionale e quindi del tutto bandito nella società odierna, soprattutto all'interno di luoghi di formazione e istruzione come scuole e università.E mentre i commenti degli utenti hanno continuato a proliferare su Twitter, chiedendo immediati provvedimenti sanzionatori nei confronti del, ieri sera il Rettore dell'ateneo senese ha risposto, parlando a nome dell’università e prendendo le distanze senza però fare cenno ad eventuali provvedimenti “Il prof. Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità. L'università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente antifascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo”.Nel corso delle ultime ore però“Le vergognose esternazioni del professore Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo. Ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso. L'Ateneo che ho l'onore di rappresentare si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo”.