Docente derisa sul web, non è una rarità: 1 studente su 4 pronto a filmare i propri prof

che vede protagonista un docente, in classe, nell’esercizio delle sue funzioni, mentre. Le situazioni sono sempre simili, distanti dalla normale didattica:. Frequente anche lo stesso esito: il video, preso in pasto e masticato quasi all’infinito dal web,, condiviso e, di conseguenza, discusso. Stavolta la gogna mediatica è toccata a una- il Regina Margherita - ripresa mentre procede al consueto appello. La scena è ripresa da un telefonino e, da alcuni giorni, è visibile su YouTube. Cosa c’è di strano? Il comportamento della docente, in. Ed proprio a partire da questi pochi fotogrammi che i social sono letteralmente esplosi.Nel video, infatti, la professoressa ripete ossessivamente un’unica frase: “Bassano, sei tu?”, rivolgendosi a un alunno. Poche sillabe che sono immediatamente diventate, da usare come commento sotto qualsiasi post si incontri nello scroll quotidiano sui social oppure come spunto per meme e immagini divertenti. Gli altri studenti presenti in classe?, mentre qualcuno registra l’accaduto con il proprio smartphone. Cosa che, purtroppo, succede abbastanza di frequente nelle nostre scuole.A confermarlo sono proprio i ragazzi - circa 1.000 studenti di scuole medie e superiori - che in un recente sondaggio di Skuola.net hanno svelato i retroscena della vita di classe., come ad esempio l’omertà e la particolare attitudine di alcuni studenti di riprendere i professori. Comportamenti tutt’altro che: quando si sono verificati episodi del genere, il 27% degli intervistati ha raccontato che almeno un suo compagno si è premurato di, se non addirittura i gesti di violenza (fisica o verbale) nei loro confronti.C’è però una cosa che rende questa vicenda diversa dalle altre.che avvolgono l’accaduto. Come la data in cui è stato reso pubblico il video. Anzi, i video:. Sembrerebbero, stando a quanto riportato dall’Ansa,. Ipotesi avvalorata anche dalla preside dell’Istituto Regina Margherita, che rincara la dose alimentando anche il sospetto che la loro diffusione potrebbedella classe in questione: “Ho ascoltato uno alla volta tutti gli alunni – ha spiegato la dirigente della scuola incriminata – Sono esterrefatti e perplessi e non capiscono perché dei video vecchi siano stati messi in rete ora in modo seriale.” Parlando anche di “” nei confronti della scuola.E se l’insegnante ripresa ha già annunciato che, dall’altro lato è stata. Sul caso è al lavoro in queste ore, per stabilire con certezza gli autori della pubblicazione online dei video. Parallelamente, sempre la dirigente scolastica, ha avviato un’indagine interna per ascoltare il parere di alunni e genitori,per fare chiarezza sull’accaduto.