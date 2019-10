Professione Influencer: arriva il corso di laurea che insegna a diventare la nuova Ferragni

Studiare per diventare influencer

Un piano di studi con esami pensati ad hoc

Nuove regole per una nuova professione

Negli ultimi anniè cresciuto in maniera esponenziale.. Peraltro. Tante le aziende che, infatti, si affidano ai 'guru' dei social network per promuovere i propri prodotti. Perché i seguaci degli Influencer sono molto ricettivi ai suggerimenti dei propri idoli. Nomi comene sono la dimostrazione: attraverso foto scattate sui social con articoli di vario genere, hanno ottenutofino ad assumere il ruolo diche incarnano nuovi modelli da seguire ed emulare. Ma, per tanti che ci provano,. Il business sul web risponde a logiche ben precise. Solo chi le impara al meglio e in fretta riesce a imporsi al grande pubblico. Nasce da queste premesse l'idea venuta all'università telematica eCampus, che da quest'anno ha attivato un cGuarda anche:Il nome dice tutto: il nuovo percorso di laurea, ospitato all'interno del, si chiama proprio. L'obiettivo? Fornire le competenze e gli strumenti per: una sorta di nuova disciplina - il- che sta progressivamente scalzando quello tradizionale. "La figura dell’influencer - si legge nella presentazione del corso - pur non risultando una professione attualmente regolamentata, è sempre più richiesta da aziende, marchi commerciali e agenzie pubblicitarie, proprio per la capacità di veicolare messaggi al proprio pubblico che la riconosce come 'opinion leader' credibile e affidabile".Per valorizzare il nuovo indirizzo, l'ateneo ha predisposto un vero e proprioal cui interno si possono distinguere, da adempiere nei tre anni del corso. Tra gli insegnamenti vengono mixati argomenti tipici delle Scienze della Comunicazione con programmi attualissimi. Troviamo, ad esempio, esami die dima anche di, di informatica e di. Particolare attenzione è data al settore mode, uno dei più battuti dagli Influencer (con gli esami di psicologia e di sociologia della moda). A cui si aggiungono. Infine, come ogni corso di laurea che si rispetti, per conseguire il titolo è prevista laInsomma, in controtendenza rispetto a coloro che, sulla scia di Chiara Ferragni, hanno spopolato sul web da 'autodidatta', riuscendo a creare dal nulla un vero e propriosenza aver conseguito nessun titolo di laurea, l’ateneo si propone ora di offrire una, secondo schemi e regole ben precise. Ma è davvero necessario andare all'università per diventare Influencer? Ma, soprattutto, è possibile definirlo un lavoro? Mentre la notizia del nuovo corso universitario ha fatto il giro del web e dei social, destando lo scherno e le perplessità di molti, il dibattito rimane aperto e la questione insoluta. Le nuove iscrizioni al corso dimostreranno il successo o meno dell’iniziativa dell’ateneo che per ora si vanta dell’iniziatica pionieristica a cui ha dato avvio.